В Тюмени мужчина избил приятеля из-за мешка муки

Девять килограммов муки будут стоить грабителю года в колонии общего режима Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Викуловского района Тюменской области избил своего приятеля, который отказался отдавать нападавшему мешок муки. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гостях у своего знакомого, мужчина достал из шкафа мешок с мукой общей стоимостью 390 рублей. Владелец квартиры стал удерживать мешок. Подсудимый нанес кулаком несколько ударов по лицу потерпевшему, после чего с похищенным вышел из дома», — говорится в сообщении.

Подсудимый признал свою вину, от дачи показаний отказался. Потерпевший просил суд не наказывать обидчика слишком строго, так как тот извинился за свой поступок. Тем не менее грабителю придется провести суть больше года в исправительной колонии общего режима.

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