Сезон электросамокатов в Перми начался 27 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяки в первый день работы электросамокатов в этом сезоне — 27 марта — уже раскидали их по городу. Жители города делятся фотографиями с самокатами, лежащими посреди тротуаров, под деревьями и даже в мусорной урне.

«Я ехал на машине ночью на перекрестке улицы Мира и 9 Мая. Когда стоял на светофоре, увидел самокат, заброшенный в мусорку», — рассказал URA.RU житель Перми Александр Рогожников.

Флешмоб с электросамокатами в Перми начался прошлой весной. Тогда пермяки их закидывали на крыши остановочных павильонов, гаражей, на деревья и другие необычные для них места. Пока в Перми открыл сезон самокатов только сервис Whoosh. Но, в компании предупредили, что если снова придут холода, самокаты станут недоступны.