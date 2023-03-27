27 марта 2023

В первый день работы электросамокатов пермяки закинули их в мусорку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты. Челябинск, самокат
Сезон электросамокатов в Перми начался 27 марта Фото:

Пермяки в первый день работы электросамокатов в этом сезоне — 27 марта — уже раскидали их по городу. Жители города делятся фотографиями с самокатами, лежащими посреди тротуаров, под деревьями и даже в мусорной урне.

«Я ехал на машине ночью на перекрестке улицы Мира и 9 Мая. Когда стоял на светофоре, увидел самокат, заброшенный в мусорку», — рассказал URA.RU житель Перми Александр Рогожников.

Флешмоб с электросамокатами в Перми начался прошлой весной. Тогда пермяки их закидывали на крыши остановочных павильонов, гаражей, на деревья и другие необычные для них места. Пока в Перми открыл сезон самокатов только сервис Whoosh. Но, в компании предупредили, что если снова придут холода, самокаты станут недоступны.

В первый же день работы этот самокат оказался в мусорной урне
В первый же день работы этот самокат оказался в мусорной урне
Фото:

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Пермяки в первый день работы электросамокатов в этом сезоне — 27 марта — уже раскидали их по городу. Жители города делятся фотографиями с самокатами, лежащими посреди тротуаров, под деревьями и даже в мусорной урне. «Я ехал на машине ночью на перекрестке улицы Мира и 9 Мая. Когда стоял на светофоре, увидел самокат, заброшенный в мусорку», — рассказал URA.RU житель Перми Александр Рогожников. Флешмоб с электросамокатами в Перми начался прошлой весной. Тогда пермяки их закидывали на крыши остановочных павильонов, гаражей, на деревья и другие необычные для них места. Пока в Перми открыл сезон самокатов только сервис Whoosh. Но, в компании предупредили, что если снова придут холода, самокаты станут недоступны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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