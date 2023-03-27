В Тобольске сорвали планы по переселению жителей из аварийных домов

Аварийное общежитие, «испортившее» отчет властей, полностью расселят к 1 июля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) в 2022 году не смогли выполнить плановые показатели по дополнительному переселению граждан из аварийного жилья. По итогам года выполнение составило чуть более 38%. Это следует из отчета администрации города, официально опубликованного властями. Как пояснили в мэрии, подобная ситуация сложилась из-за нескольких домов, на которые было выделено допфинансирование, однако в целом региональная программа в городе выполнена полностью и досрочно.

«Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках соглашений, заключенных с Главным управлением строительства Тюменской области. Плановое значение 2022 года — 268 человек. Фактическое — 102. Выполнение плана — 38,06%», — говорится в отчете мэрии Тобольска.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии, региональная программа переселения из аварийного жилья в городе выполнена полностью и досрочно. А показатели, о которых идет речь в отчете, касаются домов, на которые было выделено допфинансирование.

«В частности, речь идет об общежитии в шестом микрорайоне. На момент проведения торгов на рынке не было готового жилья, отвечающего требованиям для переселения. В 2023 году из областного бюджета выделено 89,7 млн рублей, в настоящее время проводятся мероприятия по проведению торгов и заключению муниципальных контрактов. Планируемый срок получения гражданами ключей от новых жилых помещений до 1 июля этого года», — пояснили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении чиновников мэрии Тюмени. Поводом стала халатность: служащие вовремя не признали один из домов на улице Индустриальной аварийным и подлежащим сносу, из-за чего жителям пришлось проживать в опасных условиях.