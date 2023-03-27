Тюменский бизнес переместят из ТЦ, который собираются снести

28 марта 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Торговые площади для бизнесменов готовы предоставить на других тюменских площадках Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменским предпринимателям, арендующим торговые площади в ТЦ «На Минской», в случае его закрытия предоставят места на других смежных локациях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации Тюмени. Ранее появилась информация о том, что рынок собираются сносить, а на его месте строить жилой комплекс. «Департаментом потребительского рынка администрации города Тюмени была проведена рабочая встреча с представителями торговых центров города по вопросу перемещения торгующих ТЦ „На Минской“ на площади других торговых объектов. В ходе встречи представители центров выразили готовность предоставить торговые места согласно ассортиментной направленности будущих арендаторов. К сотрудничеству готовы такие торговые центры и объекты как „Северный“, „Калининский“, „Изобилие“, „Ватутинский“, „Пригородный“, „Алебашевский“, „Левша“ и др», — рассказали в ведомстве. В феврале появилась информация о том, что в Тюмени закроют и затем снесут популярный у горожан рынок на Минской улице. По словам источника агентства, на его месте застройщик «Брусника» планирует возвести жилой комплекс.

Тюменским предпринимателям, арендующим торговые площади в ТЦ «На Минской», в случае его закрытия предоставят места на других смежных локациях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации Тюмени. Ранее появилась информация о том, что рынок собираются сносить, а на его месте строить жилой комплекс. «Департаментом потребительского рынка администрации города Тюмени была проведена рабочая встреча с представителями торговых центров города по вопросу перемещения торгующих ТЦ „На Минской“ на площади других торговых объектов. В ходе встречи представители центров выразили готовность предоставить торговые места согласно ассортиментной направленности будущих арендаторов. К сотрудничеству готовы такие торговые центры и объекты как „Северный“, „Калининский“, „Изобилие“, „Ватутинский“, „Пригородный“, „Алебашевский“, „Левша“ и др», — рассказали в ведомстве. В феврале появилась информация о том, что в Тюмени закроют и затем снесут популярный у горожан рынок на Минской улице. По словам источника агентства, на его месте застройщик «Брусника» планирует возвести жилой комплекс.