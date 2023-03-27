Тюменский бизнес переместят из ТЦ, который собираются снести

Тюменским предпринимателям, арендующим торговые площади в ТЦ «На Минской», в случае его закрытия предоставят места на других смежных локациях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации Тюмени. Ранее появилась информация о том, что рынок собираются сносить, а на его месте строить жилой комплекс.
«Департаментом потребительского рынка администрации города Тюмени была проведена рабочая встреча с представителями торговых центров города по вопросу перемещения торгующих ТЦ „На Минской“ на площади других торговых объектов. В ходе встречи представители центров выразили готовность предоставить торговые места согласно ассортиментной направленности будущих арендаторов. К сотрудничеству готовы такие торговые центры и объекты как „Северный“, „Калининский“, „Изобилие“, „Ватутинский“, „Пригородный“, „Алебашевский“, „Левша“ и др», — рассказали в ведомстве.
В феврале появилась информация о том, что в Тюмени закроют и затем снесут популярный у горожан рынок на Минской улице. По словам источника агентства, на его месте застройщик «Брусника» планирует возвести жилой комплекс.
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