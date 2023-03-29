В Свердловской области откроют новое месторождение

В Свердловской области построят рудник и обогатительную фабрику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области построят рудник и обогатительную фабрику за 125 миллиардов рублей. Данный проект осуществляется благодаря механизму соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) между инвестором, регионами и Минэкономразвития России. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.

«Благодаря соглашениям в Свердловской области будет построен рудник и обогатительная фабрика, объем инвестиций составит 125 миллиардов рублей. Еще одно месторождение будет освоено в Республике Башкортостан, объем инвестиций составит 83 миллиарда рублей», — сказано в сообщении.

В заключении соглашений заинтересованы не только инвесторы, но и регионы, так как проекты реализуют исключительно на частные средства. «Всего в стране при помощи СЗПК реализуется несколько десятков инвестиционных проектов в 28 регионах страны», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Ранее URA.RU сообщало, что семь месторождений различных природных ископаемых, в том числе четыре участка, где потенциально может быть золото, выставили на продажу в Свердловской области. Размер разового платежа за пользование недрами составляет от 4 до 143 млн рублей.