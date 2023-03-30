Пермяков предупредили о теплом и дождливом начале апреля

В Пермском крае в первые дни апреля установится теплая и дождливая погода. Такие данные передают пермские метеорологи.
«По предварительным данным, 1 апреля под влиянием малоподвижного теплого фронта возможны существенные дожди, но где они пройдут — пока неясно. Фронт обеспечит в выходные дни значительную облачность. Новое мощное потепление с переходом дневной температуры через +10 градусов в Перми откладывается на понедельник 3 апреля», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».
Ранее URA.RU писало, что погода в регионе продолжает бить рекорды. Ночь на 28 марта стала самой теплой в месяце за последние 15 лет.
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