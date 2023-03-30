30 марта 2023
29 марта 2023

Пермяков предупредили о теплом и дождливом начале апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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В выходные в Пермском крае будет дождливо и тепло Фото:

В Пермском крае в первые дни апреля установится теплая и дождливая погода. Такие данные передают пермские метеорологи.

«По предварительным данным, 1 апреля под влиянием малоподвижного теплого фронта возможны существенные дожди, но где они пройдут — пока неясно. Фронт обеспечит в выходные дни значительную облачность. Новое мощное потепление с переходом дневной температуры через +10 градусов в Перми откладывается на понедельник 3 апреля», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Ранее URA.RU писало, что погода в регионе продолжает бить рекорды. Ночь на 28 марта стала самой теплой в месяце за последние 15 лет.

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В Пермском крае в первые дни апреля установится теплая и дождливая погода. Такие данные передают пермские метеорологи. «По предварительным данным, 1 апреля под влиянием малоподвижного теплого фронта возможны существенные дожди, но где они пройдут — пока неясно. Фронт обеспечит в выходные дни значительную облачность. Новое мощное потепление с переходом дневной температуры через +10 градусов в Перми откладывается на понедельник 3 апреля», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Ранее URA.RU писало, что погода в регионе продолжает бить рекорды. Ночь на 28 марта стала самой теплой в месяце за последние 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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