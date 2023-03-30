30 марта 2023

В Тюмени оставят сетевязальную фабрику, на снос которой жаловались Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Фабрика производит капроновые сети-дели для отправки в зону СВО Фото:

В Тюмени сохранят сетевязальную фабрику «ТюменьСетиСнасть», на снос которой жаловались волонтеры из Томска Владимиру Путину. Ее планировалось снести из-за программы комплексного развития территории (КРТ).

«Несмотря на то, что реализация КРТ в этом районе была отменена, земельный участок в границах улиц Республики — Минская — Котовского — Холодильная, на котором она находится, выкупила компания „Брусника“», — сообщают журналисты РБК Тюмень. В пресс-службе застройщика рассказали, что планируют сохранить предприятие.

По словам журналистов, на данный момент решается вопрос передачи оборудования и активов другой компании. Как рассказали в «Бруснике», они готовы способствовать переезду предприятия, в том числе на территорию завода медицинского оборудования. Также рассматривается вариант перемещения в один из технопарков Тюменской области, где для производств предусмотрены все необходимые меры поддержки.

Фабрика производит капроновые сети-дели, необходимые для плетения маскировочных сетей. Их направляют в зону СВО.

Ранее в Тюмени планировали закрыть, а затем и снести популярный у горожан рынок на «На Минской» и сетевязальное производство компании «Тюменьсетеснасть». Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал источник в бизнес-кругах Тюменской области. Земля заинтересовала компанию «Брусника», которая хочет на этом месте построить современный жилой комплекс. Торговцам уже намекали на съезд.

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В Тюмени сохранят сетевязальную фабрику «ТюменьСетиСнасть», на снос которой жаловались волонтеры из Томска Владимиру Путину. Ее планировалось снести из-за программы комплексного развития территории (КРТ). «Несмотря на то, что реализация КРТ в этом районе была отменена, земельный участок в границах улиц Республики — Минская — Котовского — Холодильная, на котором она находится, выкупила компания „Брусника“», — сообщают журналисты РБК Тюмень. В пресс-службе застройщика рассказали, что планируют сохранить предприятие. По словам журналистов, на данный момент решается вопрос передачи оборудования и активов другой компании. Как рассказали в «Бруснике», они готовы способствовать переезду предприятия, в том числе на территорию завода медицинского оборудования. Также рассматривается вариант перемещения в один из технопарков Тюменской области, где для производств предусмотрены все необходимые меры поддержки. Фабрика производит капроновые сети-дели, необходимые для плетения маскировочных сетей. Их направляют в зону СВО. Ранее в Тюмени планировали закрыть, а затем и снести популярный у горожан рынок на «На Минской» и сетевязальное производство компании «Тюменьсетеснасть». Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал источник в бизнес-кругах Тюменской области. Земля заинтересовала компанию «Брусника», которая хочет на этом месте построить современный жилой комплекс. Торговцам уже намекали на съезд.
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