В Тюмени ищут «правую руку» для топ-чиновника

Тюменский департамент инвестиционной политики открыл вакансию замдиректора

31 марта 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Директору департамента Антону Машукову требуется заместитель Фото: Денис Моргунов © URA.RU В департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области требуется заместитель для директора Антона Машукова. Соответствующая вакансия размещена на портале «Работа в России». «Вакансия департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Требуется заместитель директора. Заработная плата — до 76 440 рублей», — говорится в объявлении на федеральном портале «Работа в России». Сотрудник на должность «правой руки» директора департамента Антона Машукова должен иметь высшее образование (специалитет или магистратура) по любой специальности. Однако ему потребуется определенный трудовой стаж на государственной гражданской службе или по профессии, указанной в дипломе. Рабочий день у заместителя будет ненормированным. Ранее URA.RU писало и о других вакансиях в правительстве Тюменской области. Так, тюменцам предлагали стать заместителем гендиректора «Тюменского музейно-просветительского объединения», или и вовсе возглавить департамент по общественным связям в Желтом доме.

В департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области требуется заместитель для директора Антона Машукова. Соответствующая вакансия размещена на портале «Работа в России». «Вакансия департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Требуется заместитель директора. Заработная плата — до 76 440 рублей», — говорится в объявлении на федеральном портале «Работа в России». Сотрудник на должность «правой руки» директора департамента Антона Машукова должен иметь высшее образование (специалитет или магистратура) по любой специальности. Однако ему потребуется определенный трудовой стаж на государственной гражданской службе или по профессии, указанной в дипломе. Рабочий день у заместителя будет ненормированным. Ранее URA.RU писало и о других вакансиях в правительстве Тюменской области. Так, тюменцам предлагали стать заместителем гендиректора «Тюменского музейно-просветительского объединения», или и вовсе возглавить департамент по общественным связям в Желтом доме.