Пермяка осудили за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Сокрытие преступления пермяк оценил в 30 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Житель Перми настойчиво пытался дать взятку сотруднику ДПС, за что оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«В сентябре 2022 года пермяк ехал по дороге в Пермском районе, где был остановлен сотрудником ДПС. За то, чтобы скрыть факт нарушения закона, пермяк предложил правоохранителю 30 тысяч рублей, а после того, как сотрудник ДПС отказался, оставил деньги на заднем сидении служебного автомобиля», — рассказали в следственном управлении.

После отказа от взятки полицейский зафиксировал факт нарушения закона, после чего в отношении пермяка возбудили уголовное дело по статье «Попытка на дачу взятки». Суд признал его виновным и назначил штраф в размер 50 тысяч рублей.