Пермяка осудили за попытку дать взятку сотруднику ДПС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, рейд, проверка, патруль, гибдд, дпс, документов
Сокрытие преступления пермяк оценил в 30 тысяч рублей Фото:

Житель Перми настойчиво пытался дать взятку сотруднику ДПС, за что оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«В сентябре 2022 года пермяк ехал по дороге в Пермском районе, где был остановлен сотрудником ДПС. За то, чтобы скрыть факт нарушения закона, пермяк предложил правоохранителю 30 тысяч рублей, а после того, как сотрудник ДПС отказался, оставил деньги на заднем сидении служебного автомобиля», — рассказали в следственном управлении.

После отказа от взятки полицейский зафиксировал факт нарушения закона, после чего в отношении пермяка возбудили уголовное дело по статье «Попытка на дачу взятки». Суд признал его виновным и назначил штраф в размер 50 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Житель Перми настойчиво пытался дать взятку сотруднику ДПС, за что оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В сентябре 2022 года пермяк ехал по дороге в Пермском районе, где был остановлен сотрудником ДПС. За то, чтобы скрыть факт нарушения закона, пермяк предложил правоохранителю 30 тысяч рублей, а после того, как сотрудник ДПС отказался, оставил деньги на заднем сидении служебного автомобиля», — рассказали в следственном управлении. После отказа от взятки полицейский зафиксировал факт нарушения закона, после чего в отношении пермяка возбудили уголовное дело по статье «Попытка на дачу взятки». Суд признал его виновным и назначил штраф в размер 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...