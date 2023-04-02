02 апреля 2023

Екатеринбуржцы массово скупают абонементы в фитнес-клубы

© Служба новостей «URA.RU»
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World Class. Екатеринбург, фитнес, world class, фитнес клуб
Начинать приводить себя в форму к лету в мае — поздно, считает Иван Моисеенко Фото:

Екатеринбургские фитнес-клубы отметили сильнейший поток горожан на покупку абонементов. Спрос является сезонным, передает корреспондент URA.RU слова коммерческого директора Bright Fit Ивана Моисеенко.

«Самыми сезонными месяцами среди горожан являются с января по апрель и с сентября по декабрь. Сейчас люди успевают в последний вагон, так как в мае начинать качать себе кубики — поздно, этим можно объяснить апрельский ажиотаж. Такое происходит ежегодно», — сказал собеседник агентства.

Иван Моисеенко отметил, что в большинстве екатеринбуржцы стараются следить за своим здоровьем, а тренд на фитнес не снижается. «В столице Урала очень конкурентный рынок фитнес-клубов, являющийся одним из сильнейших в этой отрасли», — считает он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открылся фитнес-клуб для миллионеров, годовой абонемент в котором обойдется около 120 тысяч рублей. Он является пятым по счету клубом сети, которая существует в России.

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Екатеринбургские фитнес-клубы отметили сильнейший поток горожан на покупку абонементов. Спрос является сезонным, передает корреспондент URA.RU слова коммерческого директора Bright Fit Ивана Моисеенко. «Самыми сезонными месяцами среди горожан являются с января по апрель и с сентября по декабрь. Сейчас люди успевают в последний вагон, так как в мае начинать качать себе кубики — поздно, этим можно объяснить апрельский ажиотаж. Такое происходит ежегодно», — сказал собеседник агентства. Иван Моисеенко отметил, что в большинстве екатеринбуржцы стараются следить за своим здоровьем, а тренд на фитнес не снижается. «В столице Урала очень конкурентный рынок фитнес-клубов, являющийся одним из сильнейших в этой отрасли», — считает он. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открылся фитнес-клуб для миллионеров, годовой абонемент в котором обойдется около 120 тысяч рублей. Он является пятым по счету клубом сети, которая существует в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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