Екатеринбуржцы массово скупают абонементы в фитнес-клубы

Екатеринбургские фитнес-клубы отметили сильнейший поток горожан на покупку абонементов. Спрос является сезонным, передает корреспондент URA.RU слова коммерческого директора Bright Fit Ивана Моисеенко.
«Самыми сезонными месяцами среди горожан являются с января по апрель и с сентября по декабрь. Сейчас люди успевают в последний вагон, так как в мае начинать качать себе кубики — поздно, этим можно объяснить апрельский ажиотаж. Такое происходит ежегодно», — сказал собеседник агентства.
Иван Моисеенко отметил, что в большинстве екатеринбуржцы стараются следить за своим здоровьем, а тренд на фитнес не снижается. «В столице Урала очень конкурентный рынок фитнес-клубов, являющийся одним из сильнейших в этой отрасли», — считает он.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открылся фитнес-клуб для миллионеров, годовой абонемент в котором обойдется около 120 тысяч рублей. Он является пятым по счету клубом сети, которая существует в России.
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