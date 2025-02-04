Главный сказочный парк под Екатеринбургом нарушил условия сделки с «областью» и федералами

Развлекательному центру «Парк Сказов» в Арамиле (Свердловская область), вероятно, придется вернуть федеральную субсидию от Минэкономразвития РФ на строительство туристических объектов. Одноименное ООО нарушило условия и построило капитальный объект вместо некапитального, рассказал URA.RU источник. Средства были выделены с частичным финансированием Свердловской области.
«Для „Парка Сказов“ и „Турэкспосервиса“ были выделены средства на возведение некапитальных средств размещения. Конкретно „Парк Сказов“ использовал средства не по целевому назначению и вместо некапитального построил капитальный объект на фундаменте, что категорически не соответствует назначению государственного гранта. Это крупнейшее нарушение, также есть нарушения сроков строительства», — поделился собеседник агентства.
В профессиональном сообществе, по его данным, начали возникать опасения из-за последствий. Свердловская область якобы может лишиться финансирования на подобные проекты и будет отставать от более расторопных соседей.
«Вопросы у [туристического] сообщества начали возникать еще и потому, что „Парк Сказов“ был вторым по объему получателем государственных средств, это связывали с близкими отношениями между [основательницей парка Натальей] Ларионовой и [начальницей областного департамента развития туризма Эльмирой] Тукановой. В узких кругах считают, что субсидии выделялись несправедливо», — подчеркнул источник. Якобы из-за мощной поддержки со стороны власти с «Парком Сказов» практически было невозможно конкурировать.
Собеседник также утверждает, что на этапе распределения субсидий у комиссии сразу возникли вопросы к компаниям Baden Family, «Парк Сказов» и «Турэкспосервис», поскольку руководитель парка Алиса Ларионова — дочь основательницы — входила в состав Общественного совета при департаменте и, вероятно, обладала рядом полномочий для контроля по выделению средств. «После скандала совет наполовину опустел, так как его представители были тоже получателями грантов и возник конфликт интересов», — вспомнил источник.
В пресс-службе «Парка Сказов» URA.RU настаивают, что построили именно некапитальное средство размещения: «Модульное некапитальное средство размещения парк-отель „Сорока“ было запущено в срок и принимало первых гостей, которые справляли новогоднюю ночь в „Парке Сказов“. Благодаря открытию нового парк-отеля наша локация приняла рекордное количество гостей».
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