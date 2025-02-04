Озвучено, когда Химмаш избавят от жуткой вони

«Водоканал»: модернизация ЮАС в Екатеринбурге пройдет в 10 этапов

04 февраля 2025 в 19:53 Размер текста - 17 +

Оборудование на Южной очистительной станции запущено в 1970—80-е годы Фото: Илья Московец © URA.RU Работы по избавлению жителей микрорайона Химмаш и Вторчермет Екатеринбурга от запаха канализации должны стартовать в 2025 году. В марте—апреле «Водоканал» планирует начать искать подрядчиков на модернизацию очистных сооружений Южной аэрационной станции (ЮАС). Об этом в ходе выездного заседания комиссии гордумы по городскому хозяйству рассказал гендиректор «Водоканала» Антон Гусев. «Мы в этом году планируем — в марте—апреле — начать отыгрывать конкурс на модернизацию. У нас в инвестпрограмме заложено. И уже есть проекты на модернизацию. Это будет третий этап [из десяти] на 2,4 миллиарда рублей», — объяснил Гусев. На третий этап модернизации оборудования заложили 2,4 млрд рублей Фото: Илья Московец © URA.RU По его словам, старые проекты устарели, так как в них было заложено импортное оборудование, которое теперь невозможно поставить. В новых планах сделали акцент на более доступное. На ЮАС планируют заменить оборудование, запущенное еще в 1970-80-тые годы. «Там прямо глобальный большой перечень. Конкурс мы в этом году отыграем точно. И к работам приступим в этом году», — заявил Гусев. Председатель комиссии Александр Колесников в разговоре с корреспондентом URA.RU высказал надежду, что реконструкция ЮАС поможет решить хотя бы часть проблем жителей Химмаша и Вторчермета. «Здесь, действительно, идет запах от очистных сооружений и жалобы жителей имеют место быть. И они правомерны. Мы очень надеемся, что жалобы если не окончательно исчезнут, то сведутся к минимуму. Именно на это направлена будет вся программа и вся модернизация. И не забывайте, что сюда идет 75% вот этих отходов [со всего города], в отличие от Северной аэрационной станции (Эльмаш)», — добавил он. Вопросом глобальной реконструкции ЮАС «Водоканал» занимается ни один год. В начале 2010-го года компания закупила оборудование для модернизации цеха сушки иловых осадков, стоимость его превысила один миллиард рублей. Но использовать технику не получилось, так как она не подошла. Сейчас компания планирует продать оборудование по остаточной стоимости за 200 миллионов рублей. В 2018 году на ЮАС был заложен первый камень строительства цеха сушки. Но проект не был реализован. Чуть снизить запах от сооружений позволил ремонт аэротентов, отстойников и другого оборудования. Но полностью избавиться от запаха не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работы по избавлению жителей микрорайона Химмаш и Вторчермет Екатеринбурга от запаха канализации должны стартовать в 2025 году. В марте—апреле «Водоканал» планирует начать искать подрядчиков на модернизацию очистных сооружений Южной аэрационной станции (ЮАС). Об этом в ходе выездного заседания комиссии гордумы по городскому хозяйству рассказал гендиректор «Водоканала» Антон Гусев. «Мы в этом году планируем — в марте—апреле — начать отыгрывать конкурс на модернизацию. У нас в инвестпрограмме заложено. И уже есть проекты на модернизацию. Это будет третий этап [из десяти] на 2,4 миллиарда рублей», — объяснил Гусев. По его словам, старые проекты устарели, так как в них было заложено импортное оборудование, которое теперь невозможно поставить. В новых планах сделали акцент на более доступное. На ЮАС планируют заменить оборудование, запущенное еще в 1970-80-тые годы. «Там прямо глобальный большой перечень. Конкурс мы в этом году отыграем точно. И к работам приступим в этом году», — заявил Гусев. Председатель комиссии Александр Колесников в разговоре с корреспондентом URA.RU высказал надежду, что реконструкция ЮАС поможет решить хотя бы часть проблем жителей Химмаша и Вторчермета. «Здесь, действительно, идет запах от очистных сооружений и жалобы жителей имеют место быть. И они правомерны. Мы очень надеемся, что жалобы если не окончательно исчезнут, то сведутся к минимуму. Именно на это направлена будет вся программа и вся модернизация. И не забывайте, что сюда идет 75% вот этих отходов [со всего города], в отличие от Северной аэрационной станции (Эльмаш)», — добавил он. Вопросом глобальной реконструкции ЮАС «Водоканал» занимается ни один год. В начале 2010-го года компания закупила оборудование для модернизации цеха сушки иловых осадков, стоимость его превысила один миллиард рублей. Но использовать технику не получилось, так как она не подошла. Сейчас компания планирует продать оборудование по остаточной стоимости за 200 миллионов рублей. В 2018 году на ЮАС был заложен первый камень строительства цеха сушки. Но проект не был реализован. Чуть снизить запах от сооружений позволил ремонт аэротентов, отстойников и другого оборудования. Но полностью избавиться от запаха не удалось.