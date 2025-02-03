03 февраля 2025

В Екатеринбурге возник дефицит складов

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень вакантных площадей на рынке следующий – 0,2% в классе складов А и около 0,4% в классе В
Уровень вакантных площадей на рынке следующий – 0,2% в классе складов А и около 0,4% в классе В Фото:

В Екатеринбурге зафиксирован дефицит свободных складских помещений. Об этом рассказали в компании ООО «Ход Консалтинг» и Уральской палате недвижимости. 

«Рынок складской недвижимости начинает 2025 год в условиях тотального недостатка свободных помещений», — говорится в аналитике. Эксперты отмечают, что резких перемен ждать не стоит, так как высокие ставки по кредитам ограничивают инвестиции в новые проекты. 

Общий фонд актуальных складских помещений в 2024 году превысил четыре миллиона «квадратов». Однако уровень вакантных площадей на рынке «остается мизерным» — 0,2% в классе А (современные прямоугольные одноэтажные склады) и около 0,4% в классе В (промышленное здание одно- или двухэтажное). За последнее десятилетие это минимальный показатель. 

Отмечается, что несколько лет подряд сектор развивался за счет повышенного спроса со стороны традиционной и интернет-торговли, теперь же лидерство перехватывают производственные компании и дистрибьютеры.

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В Екатеринбурге зафиксирован дефицит свободных складских помещений. Об этом рассказали в компании ООО «Ход Консалтинг» и Уральской палате недвижимости.  «Рынок складской недвижимости начинает 2025 год в условиях тотального недостатка свободных помещений», — говорится в аналитике. Эксперты отмечают, что резких перемен ждать не стоит, так как высокие ставки по кредитам ограничивают инвестиции в новые проекты.  Общий фонд актуальных складских помещений в 2024 году превысил четыре миллиона «квадратов». Однако уровень вакантных площадей на рынке «остается мизерным» — 0,2% в классе А (современные прямоугольные одноэтажные склады) и около 0,4% в классе В (промышленное здание одно- или двухэтажное). За последнее десятилетие это минимальный показатель.  Отмечается, что несколько лет подряд сектор развивался за счет повышенного спроса со стороны традиционной и интернет-торговли, теперь же лидерство перехватывают производственные компании и дистрибьютеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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