В Екатеринбурге возник дефицит складов

В Екатеринбурге зафиксирован дефицит свободных складских помещений. Об этом рассказали в компании ООО «Ход Консалтинг» и Уральской палате недвижимости.
«Рынок складской недвижимости начинает 2025 год в условиях тотального недостатка свободных помещений», — говорится в аналитике. Эксперты отмечают, что резких перемен ждать не стоит, так как высокие ставки по кредитам ограничивают инвестиции в новые проекты.
Общий фонд актуальных складских помещений в 2024 году превысил четыре миллиона «квадратов». Однако уровень вакантных площадей на рынке «остается мизерным» — 0,2% в классе А (современные прямоугольные одноэтажные склады) и около 0,4% в классе В (промышленное здание одно- или двухэтажное). За последнее десятилетие это минимальный показатель.
Отмечается, что несколько лет подряд сектор развивался за счет повышенного спроса со стороны традиционной и интернет-торговли, теперь же лидерство перехватывают производственные компании и дистрибьютеры.
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