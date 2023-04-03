Пермь вошла в топ комфортных для проживания городов-миллионников

Пермь набрала в рейтинге 208 баллов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Одним из самых комфортных городов для проживания среди миллионников в 2022 году признана Пермь. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный на сайте Минстроя РФ.

«Крупнейшие города России, находящиеся в условно комфортном климате: Пермь. По индексу качества городской среды в лидеры по региону в своих группах также выбились Березники, Краснокамск, Чусовой, Оса, Губаха, Очер, Горнозаводск и Чердынь», — указано на сайте ведомства.

Максимальное количество баллов, которое может набрать город — 360. Городская среда считается благоприятной, если индекс качества превышает показатель в 180 единиц. Пермь набрала 208 баллов, при этом Губаха — 210, а Оса — 224 балла. Остальные города Пермского края продемонстрировали более скромные показатели. При формировании таблицы учитывались 36 показателей, разделенные на шесть основных типов: жилье, общественно-деловая, социально-досуговая и уличная инфраструктуры, набережные, зеленые территории и общегородское пространство.

Годом ранее в число территорий с комфортной средой входили только шесть городов Прикамья. Тогда Пермь в рейтинге набрала 191 балл.