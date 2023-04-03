Пермяки собирают деньги пожарному на лечение его жены от рака

Анне Норовой требуется 20 тысяч евро, чтобы бороться с тяжелым заболеванием Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Жители Сивинского округа в Пермском крае собирают деньги для семьи пожарного, супруга которого тяжело больна. Средства требуются для проведения лечения, написал его брат Виталий Чеботарь в паблике «Я пожарный».

«Я хочу попросить за своего брата и нашего боевого товарища. В его семью пришло горе, жена больна раком, а у них двое маленьких дочерей. Теперь, чтобы жить, как прежде, и воспитывать детей, нужно собрать деньги на лечение», — написал Чеботарь. В беседе с корреспондентом URA.RU мужчина пояснил, что деньги нужны его родственнице, Анне Норовой. Врачи обнаружили у женщины опасное заболевание слишком поздно, поэтому лечение затянулось. Сейчас она проходит курс химиотерапии в Молдавии.

На своей странице Анна Норова сообщила, что узнала о страшном диагнозе в феврале этого года. «13 февраля я узнала, что у меня четвертая степень рака молочной железы и для лечения мне нужно почти 20 000 евро, сумма, которую я и моя семья, к сожалению, не можем себе позволить. Обращаюсь к вам с просьбой помочь мне справиться с болезнью, чтобы я могла продолжать растить своих детей и жить нормальной жизнью, как раньше», — написала Норова.

Женщина отметила, что является мамой двух девочек, старшей из них четыре года, младшей — девять месяцев. На своей странице Анна Норова указала реквизиты, куда можно перечислить посильную сумму.