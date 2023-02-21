Пермяки собирают деньги на перелет домой девочки с лейкозом

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Сейчас ребенок находится в московской больнице Фото:

В Перми объявили срочный сбор денег для помощи родителям семимесячной Ани, которая страдает лейкозом. Девочка, находящаяся в московской больнице, может не выжить, но у нее есть шанс провести последние дни дома с семьей. Для этого нужен дорогостоящий перелет спецбортом в сопровождении медбригады, рассказал соучредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

«Чтобы вернуться домой, нужен перелет в сопровождении медицинской бригады. С аппаратурой, которая позволит обеспечить помощь на борту как в отделении интенсивной терапии. Это обойдется в сумму около полумиллиона рублей», — пишет Жебелев у себя в telegram-канале. Окончательная сумма может быть названа только после перелета.

Ане ранее поставили диагноз острый миелоидный лейкоз. Ребенка направили на лечение в Москву, но шансы на выздоровление у нее небольшие. Держать младенца в Москве сейчас не имеет смысла, и родители хотят привезти ее домой. Помочь семье можно на сайте фонда «Дедморозим».

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В Перми объявили срочный сбор денег для помощи родителям семимесячной Ани, которая страдает лейкозом. Девочка, находящаяся в московской больнице, может не выжить, но у нее есть шанс провести последние дни дома с семьей. Для этого нужен дорогостоящий перелет спецбортом в сопровождении медбригады, рассказал соучредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. «Чтобы вернуться домой, нужен перелет в сопровождении медицинской бригады. С аппаратурой, которая позволит обеспечить помощь на борту как в отделении интенсивной терапии. Это обойдется в сумму около полумиллиона рублей», — пишет Жебелев у себя в telegram-канале. Окончательная сумма может быть названа только после перелета. Ане ранее поставили диагноз острый миелоидный лейкоз. Ребенка направили на лечение в Москву, но шансы на выздоровление у нее небольшие. Держать младенца в Москве сейчас не имеет смысла, и родители хотят привезти ее домой. Помочь семье можно на сайте фонда «Дедморозим».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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