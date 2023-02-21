Пермяки собирают деньги на перелет домой девочки с лейкозом

Сейчас ребенок находится в московской больнице Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми объявили срочный сбор денег для помощи родителям семимесячной Ани, которая страдает лейкозом. Девочка, находящаяся в московской больнице, может не выжить, но у нее есть шанс провести последние дни дома с семьей. Для этого нужен дорогостоящий перелет спецбортом в сопровождении медбригады, рассказал соучредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

«Чтобы вернуться домой, нужен перелет в сопровождении медицинской бригады. С аппаратурой, которая позволит обеспечить помощь на борту как в отделении интенсивной терапии. Это обойдется в сумму около полумиллиона рублей», — пишет Жебелев у себя в telegram-канале. Окончательная сумма может быть названа только после перелета.

Ане ранее поставили диагноз острый миелоидный лейкоз. Ребенка направили на лечение в Москву, но шансы на выздоровление у нее небольшие. Держать младенца в Москве сейчас не имеет смысла, и родители хотят привезти ее домой. Помочь семье можно на сайте фонда «Дедморозим».