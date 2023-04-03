Пермский ЖК «Гулливер» терроризируют автоворы. Фото, видео

04 апреля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В ЖК ограбили уже несколько машин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители пермского жилого комплекса «Гулливер» пожаловались на частые случаи взлома своих авто и похищения имущества. Воры бьют стекла машин, взламывают замки, похищают регистраторы и магнитолы, некоторым подкидывают шприцы. У одного из местных жителей обокрали «Газель», сломав внутри панель и дверь. Об этом собственник рассказал URA.RU. «У авто личинку двери сломали, видимо отверткой, вскрыли, все переломали, панель, выдирали магнитолу. Чтобы снять магнитолу, надо пол панели разобрать. Раскурочили там все. Все, что было в машине, все забрали: провода, прикуриватель, держатель телефона на стекле даже, заднюю камеру», — рассказал автовладелец, который представился Денисом. Он также добавил, что также в «Газель» ему подкинули шприц. Вечером 3 апреля жители жилого комплекса сняли на видео, как подозрительный мужчина подходит к авто марки Audi. На утро машину обнаружили с разбитым стеклом, оттуда также было похищено имущество. Владелец приехал в командировку и поставил авто здесь два дня назад. На место уже приехали полицейские. Жители сообщают о другом случае, когда у машины разбили стекло, находившегося в этом же ЖК. В пресс-службе УМВД по Перми сообщили, что проводят проверку.

Жители пермского жилого комплекса «Гулливер» пожаловались на частые случаи взлома своих авто и похищения имущества. Воры бьют стекла машин, взламывают замки, похищают регистраторы и магнитолы, некоторым подкидывают шприцы. У одного из местных жителей обокрали «Газель», сломав внутри панель и дверь. Об этом собственник рассказал URA.RU. «У авто личинку двери сломали, видимо отверткой, вскрыли, все переломали, панель, выдирали магнитолу. Чтобы снять магнитолу, надо пол панели разобрать. Раскурочили там все. Все, что было в машине, все забрали: провода, прикуриватель, держатель телефона на стекле даже, заднюю камеру», — рассказал автовладелец, который представился Денисом. Он также добавил, что также в «Газель» ему подкинули шприц. Вечером 3 апреля жители жилого комплекса сняли на видео, как подозрительный мужчина подходит к авто марки Audi. На утро машину обнаружили с разбитым стеклом, оттуда также было похищено имущество. Владелец приехал в командировку и поставил авто здесь два дня назад. На место уже приехали полицейские. Жители сообщают о другом случае, когда у машины разбили стекло, находившегося в этом же ЖК. В пресс-службе УМВД по Перми сообщили, что проводят проверку.