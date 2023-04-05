Путин указал на перемены в отношениях России и Дании

Несмотря на близкие отношения России и Дании, они ухудшились из-за неспокойной обстановки в Балтийском море сейчас, в том числе из-за диверсии на трубопроводах «Северные потоки». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот.
«Отношения России и Дании всегда были близки. Однако в Балтийском море сегодня неспокойно. Упомяну диверсии на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — сказал Владимир Путин. Российский лидер также заявил, что надеется на то, что международная комиссия учредит масштабное расследование по подрывам трубопроводов. URA.RU проводит трансляцию выступления главы государства.
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