Путин указал на перемены в отношениях России и Дании

Путин: отношения России и Дании ухудшились после теракта на «Северных потоках»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин заявил, что надеется на учреждение международной комиссией расследования «Северных потоков» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Несмотря на близкие отношения России и Дании, они ухудшились из-за неспокойной обстановки в Балтийском море сейчас, в том числе из-за диверсии на трубопроводах «Северные потоки». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот.

«Отношения России и Дании всегда были близки. Однако в Балтийском море сегодня неспокойно. Упомяну диверсии на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — сказал Владимир Путин. Российский лидер также заявил, что надеется на то, что международная комиссия учредит масштабное расследование по подрывам трубопроводов. URA.RU проводит трансляцию выступления главы государства.

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Несмотря на близкие отношения России и Дании, они ухудшились из-за неспокойной обстановки в Балтийском море сейчас, в том числе из-за диверсии на трубопроводах «Северные потоки». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот. «Отношения России и Дании всегда были близки. Однако в Балтийском море сегодня неспокойно. Упомяну диверсии на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — сказал Владимир Путин. Российский лидер также заявил, что надеется на то, что международная комиссия учредит масштабное расследование по подрывам трубопроводов. URA.RU проводит трансляцию выступления главы государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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