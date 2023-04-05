Путин указал на перемены в отношениях России и Дании

Путин: отношения России и Дании ухудшились после теракта на «Северных потоках»

05 апреля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что надеется на учреждение международной комиссией расследования «Северных потоков» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Несмотря на близкие отношения России и Дании, они ухудшились из-за неспокойной обстановки в Балтийском море сейчас, в том числе из-за диверсии на трубопроводах «Северные потоки». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот. «Отношения России и Дании всегда были близки. Однако в Балтийском море сегодня неспокойно. Упомяну диверсии на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — сказал Владимир Путин. Российский лидер также заявил, что надеется на то, что международная комиссия учредит масштабное расследование по подрывам трубопроводов. URA.RU проводит трансляцию выступления главы государства.

Несмотря на близкие отношения России и Дании, они ухудшились из-за неспокойной обстановки в Балтийском море сейчас, в том числе из-за диверсии на трубопроводах «Северные потоки». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот. «Отношения России и Дании всегда были близки. Однако в Балтийском море сегодня неспокойно. Упомяну диверсии на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — сказал Владимир Путин. Российский лидер также заявил, что надеется на то, что международная комиссия учредит масштабное расследование по подрывам трубопроводов. URA.RU проводит трансляцию выступления главы государства.