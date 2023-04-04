04 апреля 2023

В ХМАО вернутся тридцатиградусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, холод, зима, мороз
Уже в пятницу в отдельных частях региона температура опустится до -28 градусов Фото:

В ХМАО ожидается сильное похолодание. В пятницу температура в восточной половине регионе местами опустится до 28 градусов мороза. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре.

«7 апреля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северных направлений 7-12 м/с. Температура ночью -18,-23 °С, местами по восточной половине до -28 °С, местами по западной половине -11,-16 °С, днем -2,-7 °С, местами до +3 °С, по востоку -8,-13 °С», — говорится в прогнозе погоды.

По данным сервиса «Яндекс Погоды», в Сургуте завтра, 6 апреля, в Сургуте ожидается снег и малая облачность при температуре 0 °С утром, а ночью столбик термометра опустится до -20 °С. В Нижневартовске прогнозируют от 0 °С до -21 °С, а в течение дня будет идти снег. В Ханты-Мансийске также ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит от -1 °С утром и до -18 °С ночью.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют резкие перепады температур. Кроме того синоптики предупреждали об усилении ветра.

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В ХМАО ожидается сильное похолодание. В пятницу температура в восточной половине регионе местами опустится до 28 градусов мороза. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «7 апреля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северных направлений 7-12 м/с. Температура ночью -18,-23 °С, местами по восточной половине до -28 °С, местами по западной половине -11,-16 °С, днем -2,-7 °С, местами до +3 °С, по востоку -8,-13 °С», — говорится в прогнозе погоды. По данным сервиса «Яндекс Погоды», в Сургуте завтра, 6 апреля, в Сургуте ожидается снег и малая облачность при температуре 0 °С утром, а ночью столбик термометра опустится до -20 °С. В Нижневартовске прогнозируют от 0 °С до -21 °С, а в течение дня будет идти снег. В Ханты-Мансийске также ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит от -1 °С утром и до -18 °С ночью. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют резкие перепады температур. Кроме того синоптики предупреждали об усилении ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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