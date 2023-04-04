В ХМАО вернутся тридцатиградусные морозы

05 апреля 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Уже в пятницу в отдельных частях региона температура опустится до -28 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU В ХМАО ожидается сильное похолодание. В пятницу температура в восточной половине регионе местами опустится до 28 градусов мороза. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «7 апреля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северных направлений 7-12 м/с. Температура ночью -18,-23 °С, местами по восточной половине до -28 °С, местами по западной половине -11,-16 °С, днем -2,-7 °С, местами до +3 °С, по востоку -8,-13 °С», — говорится в прогнозе погоды. По данным сервиса «Яндекс Погоды», в Сургуте завтра, 6 апреля, в Сургуте ожидается снег и малая облачность при температуре 0 °С утром, а ночью столбик термометра опустится до -20 °С. В Нижневартовске прогнозируют от 0 °С до -21 °С, а в течение дня будет идти снег. В Ханты-Мансийске также ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит от -1 °С утром и до -18 °С ночью. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют резкие перепады температур. Кроме того синоптики предупреждали об усилении ветра.

В ХМАО ожидается сильное похолодание. В пятницу температура в восточной половине регионе местами опустится до 28 градусов мороза. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «7 апреля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северных направлений 7-12 м/с. Температура ночью -18,-23 °С, местами по восточной половине до -28 °С, местами по западной половине -11,-16 °С, днем -2,-7 °С, местами до +3 °С, по востоку -8,-13 °С», — говорится в прогнозе погоды. По данным сервиса «Яндекс Погоды», в Сургуте завтра, 6 апреля, в Сургуте ожидается снег и малая облачность при температуре 0 °С утром, а ночью столбик термометра опустится до -20 °С. В Нижневартовске прогнозируют от 0 °С до -21 °С, а в течение дня будет идти снег. В Ханты-Мансийске также ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит от -1 °С утром и до -18 °С ночью. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют резкие перепады температур. Кроме того синоптики предупреждали об усилении ветра.