05 апреля 2023

Readovka: пилот упавшего самолета в Брянской области сотрудничал с ВСУ с 2014 года

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Виды Кунгура. Пермский край, легкая авиация, легкомоторный самолет
Пилот украинского самолета входил в авиационный отряд, который сотрудничал с ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский пилот самолета, потерпевшего крушение в Брянской области, работал на ВСУ с 2014 года. Он входил в состав добровольческого отряда.

«Александр Морозов в 50 лет решил стать частным пилотом, поскольку в 2014 году его мировоззрение поменялось. Он научился летать, создал свой собственный частный аэродром. В 2014 году Морозов начал сотрудничать с ВСУ, в составе добровольческого авиационного отряда выполнял разнообразные задачи по заказу украинской армии», — сообщило издание Readovka.

Гражданский авиационный отряд Морозов с приятелем создал в 2016 году. Он помогал украинским войскам, в том числе вывозил раненых с фронта. В соцсетях Морозов открыто поддерживал ВСУ.

Украинский легкомоторный самолет упал в Брянской области 5 апреля. По предварительным данным, он направлялся в сторону нефтепровода «Дружба», где планировал сбросить бомбу. Пилот был задержан. Он утверждает, что выполнял задание по проверке противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

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Украинский пилот самолета, потерпевшего крушение в Брянской области, работал на ВСУ с 2014 года. Он входил в состав добровольческого отряда. «Александр Морозов в 50 лет решил стать частным пилотом, поскольку в 2014 году его мировоззрение поменялось. Он научился летать, создал свой собственный частный аэродром. В 2014 году Морозов начал сотрудничать с ВСУ, в составе добровольческого авиационного отряда выполнял разнообразные задачи по заказу украинской армии», — сообщило издание Readovka. Гражданский авиационный отряд Морозов с приятелем создал в 2016 году. Он помогал украинским войскам, в том числе вывозил раненых с фронта. В соцсетях Морозов открыто поддерживал ВСУ. Украинский легкомоторный самолет упал в Брянской области 5 апреля. По предварительным данным, он направлялся в сторону нефтепровода «Дружба», где планировал сбросить бомбу. Пилот был задержан. Он утверждает, что выполнял задание по проверке противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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