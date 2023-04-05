Readovka: пилот упавшего самолета в Брянской области сотрудничал с ВСУ с 2014 года

06 апреля 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Пилот украинского самолета входил в авиационный отряд, который сотрудничал с ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский пилот самолета, потерпевшего крушение в Брянской области, работал на ВСУ с 2014 года. Он входил в состав добровольческого отряда. «Александр Морозов в 50 лет решил стать частным пилотом, поскольку в 2014 году его мировоззрение поменялось. Он научился летать, создал свой собственный частный аэродром. В 2014 году Морозов начал сотрудничать с ВСУ, в составе добровольческого авиационного отряда выполнял разнообразные задачи по заказу украинской армии», — сообщило издание Readovka. Гражданский авиационный отряд Морозов с приятелем создал в 2016 году. Он помогал украинским войскам, в том числе вывозил раненых с фронта. В соцсетях Морозов открыто поддерживал ВСУ. Украинский легкомоторный самолет упал в Брянской области 5 апреля. По предварительным данным, он направлялся в сторону нефтепровода «Дружба», где планировал сбросить бомбу. Пилот был задержан. Он утверждает, что выполнял задание по проверке противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Украинский пилот самолета, потерпевшего крушение в Брянской области, работал на ВСУ с 2014 года. Он входил в состав добровольческого отряда. «Александр Морозов в 50 лет решил стать частным пилотом, поскольку в 2014 году его мировоззрение поменялось. Он научился летать, создал свой собственный частный аэродром. В 2014 году Морозов начал сотрудничать с ВСУ, в составе добровольческого авиационного отряда выполнял разнообразные задачи по заказу украинской армии», — сообщило издание Readovka. Гражданский авиационный отряд Морозов с приятелем создал в 2016 году. Он помогал украинским войскам, в том числе вывозил раненых с фронта. В соцсетях Морозов открыто поддерживал ВСУ. Украинский легкомоторный самолет упал в Брянской области 5 апреля. По предварительным данным, он направлялся в сторону нефтепровода «Дружба», где планировал сбросить бомбу. Пилот был задержан. Он утверждает, что выполнял задание по проверке противовоздушной обороны (ПВО) Украины.