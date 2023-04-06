В Перми за 14 млн рублей продается завод по производству пресервов

Производство пресервов расположено в Орджоникидзевском районе Перми Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В Орджоникидзевском районе Перми продается готовое производство по переработке рыбы и изготовлению пресервов. Стоимость бизнеса — 14 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте бесплатных объявлений.

«Производство по переработке рыбной продукции, расположенное в Перми по адресу: улица Васнецова, 12. Двухэтажное здание. Первый этаж — помещение для разморозки сырья, ванны для посола, помещение для разделки и упаковки продукции. Холодильник для посола, помещение для мойки тары, склад упаковки и специй. Второй этаж — кулинарный и коптильный цеха, ванны для посола, упаковка. Цена — 14 млн рублей», — указал в объявлении продавец.

Территория завода огорожена и охраняется. Работает система видеонаблюдения, проведен газ. Вместе со зданием и всем оборудованием в распоряжение нового собственника перейдет земельный участок. Его площадь позволяет разместить дополнительные производственные корпуса.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлен на продажу завод по производству консервов местного бренда «Аппетитно». За него хотят получить 17,5 миллиона рублей.