06 апреля 2023

Свердловчанин ударил ножом таксиста в голову, чтобы не платить за проезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Шалинский районный суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы Фото:

В Шалинском районном суде (Свердловская область) осудили жителя Староуткинска на семь лет лишения свободы: мужчина ударил таксиста ножом в голову, чтобы не платить за проезд. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Приехав на такси к своему дому, мужчина попросил у родственника одолжить ему 1,5 тысячи рублей, чтобы расплатиться с водителем, но денег у родственника не оказалось. Тогда злоумышленник попросил автомобилиста уехать в безлюдное место. Таксист понял, что его обманывают. Началась словесная перепалка, в ходе которой обвиняемый ударил ножом водителя в голову и скрылся», — сказано в сообщении.

Осужденный вину в полной мере не признал, пояснив, что не имел умысла на убийство. Представленные гособвинителем доказательства опровергли версию мужчины. Шалинский районный суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на шесть месяцев.

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В Шалинском районном суде (Свердловская область) осудили жителя Староуткинска на семь лет лишения свободы: мужчина ударил таксиста ножом в голову, чтобы не платить за проезд. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Приехав на такси к своему дому, мужчина попросил у родственника одолжить ему 1,5 тысячи рублей, чтобы расплатиться с водителем, но денег у родственника не оказалось. Тогда злоумышленник попросил автомобилиста уехать в безлюдное место. Таксист понял, что его обманывают. Началась словесная перепалка, в ходе которой обвиняемый ударил ножом водителя в голову и скрылся», — сказано в сообщении. Осужденный вину в полной мере не признал, пояснив, что не имел умысла на убийство. Представленные гособвинителем доказательства опровергли версию мужчины. Шалинский районный суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на шесть месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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