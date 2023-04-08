В Перми при пожаре в квартире погиб мужчина

Пожар произошел в одной из комнат квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При пожаре в квартире жилого дома в Перми погиб мужчина. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре поступило 8 апреля в 4:00. Было установлено, что происходит горение в одной из комнат в квартире. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — сообщается в ведомстве.

Пожар ликвидировали в 4:24, а его примерная площадь составила пять квадратных метров. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что при пожаре в Пермском крае погибла женщина. Ее обнаружили в частном доме СНТ «Лесной».