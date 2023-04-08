08 апреля 2023
07 апреля 2023

В Перми при пожаре в квартире погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Пожар произошел в одной из комнат квартиры Фото:

При пожаре в квартире жилого дома в Перми погиб мужчина. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре поступило 8 апреля в 4:00. Было установлено, что происходит горение в одной из комнат в квартире. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — сообщается в ведомстве.

Пожар ликвидировали в 4:24, а его примерная площадь составила пять квадратных метров. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что при пожаре в Пермском крае погибла женщина. Ее обнаружили в частном доме СНТ «Лесной».

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При пожаре в квартире жилого дома в Перми погиб мужчина. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре поступило 8 апреля в 4:00. Было установлено, что происходит горение в одной из комнат в квартире. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — сообщается в ведомстве. Пожар ликвидировали в 4:24, а его примерная площадь составила пять квадратных метров. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в Пермском крае погибла женщина. Ее обнаружили в частном доме СНТ «Лесной».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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