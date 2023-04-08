В тушении пожара задействованы 20 человек личного состава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми недалеко от улицы Бекетова горит поле. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Сообщение о пожаре поступило в 15:24. Горение происходит на площади 3 000 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По информации ведомства, происходит горение сухой травянистой растительности. В тушении пожара задействованы 20 человек личного состава и пять единиц техники. Происходящее засняли на видео очевидцы для паблика «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что жители Перми сообщили о горящем поле. Возгорание произошло на автодороге Западный обход, сообщает одна из очевидцев.