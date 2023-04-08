08 апреля 2023
07 апреля 2023

В одном из районов Перми горит поле. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
В тушении пожара задействованы 20 человек личного состава Фото:

В Мотовилихинском районе Перми недалеко от улицы Бекетова горит поле. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Сообщение о пожаре поступило в 15:24. Горение происходит на площади 3 000 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По информации ведомства, происходит горение сухой травянистой растительности. В тушении пожара задействованы 20 человек личного состава и пять единиц техники. Происходящее засняли на видео очевидцы для паблика «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что жители Перми сообщили о горящем поле. Возгорание произошло на автодороге Западный обход, сообщает одна из очевидцев.

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В Мотовилихинском районе Перми недалеко от улицы Бекетова горит поле. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. «Сообщение о пожаре поступило в 15:24. Горение происходит на площади 3 000 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. По информации ведомства, происходит горение сухой травянистой растительности. В тушении пожара задействованы 20 человек личного состава и пять единиц техники. Происходящее засняли на видео очевидцы для паблика «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что жители Перми сообщили о горящем поле. Возгорание произошло на автодороге Западный обход, сообщает одна из очевидцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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