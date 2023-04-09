На чистоту свердловских чиновников потратят 18 млн рублей

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт прачечной на техническом этаже в здании правительства Свердловской области по адресу площадь Октябрьская, 1. На работы готовы потратить 18,1 млн рублей, следует из информации к аукциону на сайте госзакупок.
«Объект закупки — капитальный ремонт первого этапа технических помещений в стилобатном этаже административного здания (прачечная) по адресу площадь Октябрьская, 1. Начальная цена — 18 145 905 рублей», — говорится в документации.
Победителю аукциона нужно будет выполнить ремонт в течение 60 дней после заключения контракта. Срок окончания подачи заявок от участников — 13 апреля.
Ранее URA.RU сообщало, что центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области отказался от планов провести открытый конкурс на поиск подрядчика, который построит лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций. Здание девятиэтажной лаборатории планировали построить на улице Розы Люксембург.
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