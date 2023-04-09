09 апреля 2023
08 апреля 2023

На чистоту свердловских чиновников потратят 18 млн рублей

На ремонт прачечной в здании правительства Свердловской области потратят 18 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Приём граждан вице-губернаторами Свердловской области. Екатеринбург, правительство свердловской области, белый дом, здание правительства свердловской области
В здании свердловского правительства отремонтируют прачечную Фото:

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт прачечной на техническом этаже в здании правительства Свердловской области по адресу площадь Октябрьская, 1. На работы готовы потратить 18,1 млн рублей, следует из информации к аукциону на сайте госзакупок.

«Объект закупки — капитальный ремонт первого этапа технических помещений в стилобатном этаже административного здания (прачечная) по адресу площадь Октябрьская, 1. Начальная цена — 18 145 905 рублей», — говорится в документации.

Победителю аукциона нужно будет выполнить ремонт в течение 60 дней после заключения контракта. Срок окончания подачи заявок от участников — 13 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области отказался от планов провести открытый конкурс на поиск подрядчика, который построит лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций. Здание девятиэтажной лаборатории планировали построить на улице Розы Люксембург.

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В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт прачечной на техническом этаже в здании правительства Свердловской области по адресу площадь Октябрьская, 1. На работы готовы потратить 18,1 млн рублей, следует из информации к аукциону на сайте госзакупок. «Объект закупки — капитальный ремонт первого этапа технических помещений в стилобатном этаже административного здания (прачечная) по адресу площадь Октябрьская, 1. Начальная цена — 18 145 905 рублей», — говорится в документации. Победителю аукциона нужно будет выполнить ремонт в течение 60 дней после заключения контракта. Срок окончания подачи заявок от участников — 13 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области отказался от планов провести открытый конкурс на поиск подрядчика, который построит лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций. Здание девятиэтажной лаборатории планировали построить на улице Розы Люксембург.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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