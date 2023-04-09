09 апреля 2023
08 апреля 2023

Экс-доцента УрФУ оштрафовали за взятки люстрой и мясорубкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Зачетная книжка Бориса Ельцина. Екатеринбург, зачетная книжка, ельцин зачетка
Экс-педагогу УрФУ на 2,5 года запретили заниматься преподавательской деятельностью Фото:

В Екатеринбурге бывшего доцента кафедры Уральского федерального университета (УрФУ) оштрафовали на 1 млн рублей. Экс-педагог за прием курсовых работ и экзаменов брал вознаграждение. В частности, бывший университетский сотрудник просил у студентов мясорубку и люстру. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Подозреваемый во взяточничестве, уволился по собственному желанию еще в марте. Антикоррупционная комиссия вуза рассмотрела обращения студентов о вымогательстве. Тогда же материалы дела были переданы в правоохранительные органы. Мужчине назначили штраф в размере 1 млн рублей. Помимо штрафа, ему на 2,5 года запретили заниматься преподавательской деятельностью», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что с 2021 по 2022 год преподаватель УрФУ требовал у студентов покупать мясорубку, люстру и сверлильный станок. За это педагог обещал поставить оценки или зачесть сдачу курсовой работы. Для каждого студента преподаватель придумывал собственные условия взятки.

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В Екатеринбурге бывшего доцента кафедры Уральского федерального университета (УрФУ) оштрафовали на 1 млн рублей. Экс-педагог за прием курсовых работ и экзаменов брал вознаграждение. В частности, бывший университетский сотрудник просил у студентов мясорубку и люстру. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Подозреваемый во взяточничестве, уволился по собственному желанию еще в марте. Антикоррупционная комиссия вуза рассмотрела обращения студентов о вымогательстве. Тогда же материалы дела были переданы в правоохранительные органы. Мужчине назначили штраф в размере 1 млн рублей. Помимо штрафа, ему на 2,5 года запретили заниматься преподавательской деятельностью», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что с 2021 по 2022 год преподаватель УрФУ требовал у студентов покупать мясорубку, люстру и сверлильный станок. За это педагог обещал поставить оценки или зачесть сдачу курсовой работы. Для каждого студента преподаватель придумывал собственные условия взятки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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