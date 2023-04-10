Пермская фирма создает фигурки близняшек из игры Atomic Heart. Фото

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Завод роботов Promobot. Пермь, робот, promobot, промышленные роботы, рука робота
Действие игры происходит в альтернативном СССР, совершившем прорыв в робототехнике Фото:

Пермская компания выпускает и продает через сайт «Авито» фигурки роботов-близнецов из популярной российской игры Atomic Heart. Как пояснили URA.RU представители фирмы, изделия создаются по технологии 3D-печати.

«Мы используем технологию FDM-печати, печатаем пластиком. Средняя стоимость за подобную фигурку в 20 сантиметров — 1300 рублей с учетом покраски. Сроки изготовления варьируются от недели до 14 дней, в зависимости от сложности работы и сторонних заказов. Находимся в Перми, являемся частными изготовителями подобных изделий», — рассказали URA.RU производители фигурок.

Они добавили, что с размерами и позами персонажей игры покупатели определяются самостоятельно. Также клиенты могут заказать и другие фигурки, предложив изготовителям свои варианты 3D-печати.

Игру Atomic Heart разработала и выпустила российская студия Mundfish. Действие приключенческого экшена происходит в альтернативном СССР, в котором существует массовое производство роботов, обслуживающих население страны. Игра получила положительные отзывы многих критиков и завоевала популярность у геймеров.

Робот-близнец из игры Atomic Heart
Робот-близнец из игры Atomic Heart
Фото:

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Пермская компания выпускает и продает через сайт «Авито» фигурки роботов-близнецов из популярной российской игры Atomic Heart. Как пояснили URA.RU представители фирмы, изделия создаются по технологии 3D-печати. «Мы используем технологию FDM-печати, печатаем пластиком. Средняя стоимость за подобную фигурку в 20 сантиметров — 1300 рублей с учетом покраски. Сроки изготовления варьируются от недели до 14 дней, в зависимости от сложности работы и сторонних заказов. Находимся в Перми, являемся частными изготовителями подобных изделий», — рассказали URA.RU производители фигурок. Они добавили, что с размерами и позами персонажей игры покупатели определяются самостоятельно. Также клиенты могут заказать и другие фигурки, предложив изготовителям свои варианты 3D-печати. Игру Atomic Heart разработала и выпустила российская студия Mundfish. Действие приключенческого экшена происходит в альтернативном СССР, в котором существует массовое производство роботов, обслуживающих население страны. Игра получила положительные отзывы многих критиков и завоевала популярность у геймеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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