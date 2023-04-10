Участники СВО поблагодарили Платона Маматова за посылки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участники СВО записали видеобращение к екатеринбургскому пиарщику и политтехнолог Платону Маматову, уехавшему на спецоперацию. Бойцы благодарят Маматова за оказанную помощь. Заметки с фронта Маматов публикует в своем telegram-канале.

«Медики благодарят вас за первую партию аптечек. Альфа за заслуги повышен до командира взвода. Медицинские препараты помогли троим пострадавшим на передовой. Не без риска для себя. Брат наш, доктор Панда, вышел на дембель. За эту командировку он охренеть как много сделал», — написал он в своем telegram-канале под видео со словами благодарности от бойцов армии РФ.

Ранее URA.RU писало, что политтехнолог Платон Маматов на машинах, груженных снаряжением, отправился в зону СВО. Он привез участникам спецоперации необходимые товары.