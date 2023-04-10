В Перми будут судить ОПГ за продажу фальшивых медицинских изделий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, клетка, арест, преступник, зал суда, полиция, задержание
Уголовное дело направлено в суд Фото:

В Перми будут судить троих членов преступной группы, которые произвели 700 тысяч фальсифицированных медицинских изделий и продали их на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю в своем telegram-канале.

«Обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвели в городе Казани и сбыли на территории Пермского края более 700 тысяч фальсифицированных медицинских изделий», — говорится в telegram-канале. На время расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых.

Также фигуранты продали медицинские изделия министерству здравоохранения в рамках госзакупки. Ущерб бюджету составил 71 млн рублей. Обвиняемые осуществляли свою коммерческую деятельность с октября 2020 года по май 2021 года.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Перми будут судить троих членов преступной группы, которые произвели 700 тысяч фальсифицированных медицинских изделий и продали их на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвели в городе Казани и сбыли на территории Пермского края более 700 тысяч фальсифицированных медицинских изделий», — говорится в telegram-канале. На время расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых. Также фигуранты продали медицинские изделия министерству здравоохранения в рамках госзакупки. Ущерб бюджету составил 71 млн рублей. Обвиняемые осуществляли свою коммерческую деятельность с октября 2020 года по май 2021 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...