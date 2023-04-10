В Перми будут судить ОПГ за продажу фальшивых медицинских изделий

Уголовное дело направлено в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми будут судить троих членов преступной группы, которые произвели 700 тысяч фальсифицированных медицинских изделий и продали их на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю в своем telegram-канале.

«Обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвели в городе Казани и сбыли на территории Пермского края более 700 тысяч фальсифицированных медицинских изделий», — говорится в telegram-канале. На время расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых.

Также фигуранты продали медицинские изделия министерству здравоохранения в рамках госзакупки. Ущерб бюджету составил 71 млн рублей. Обвиняемые осуществляли свою коммерческую деятельность с октября 2020 года по май 2021 года.