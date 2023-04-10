УФАС признало незаконной рекламу товара в пермском магазине «Ашан»

11 апреля 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

За нарушение закона о рекламе торговой сети грозит штраф (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермское Управление Федеральной антимонопольной службы РФ (УФАС) признало незаконной рекламу, размещенную в торговом зале магазина «Ашан» на улице Спешилова. Речь о баннере с информацией о скидке на куриные яйца, на который в антимонопольное ведомство пожаловался один из покупателей. Он сообщил, что реклама вводила посетителей в заблуждение. «В гипермаркете „Ашан“ под вывеской „Скидка“ продавалось куриное яйцо разных производителей, разного количества и по различной цене. На коробках с яйцами размещалась листовка: „Акция на все — 40%! Успей купить сегодня!“ В то же время при оплате товара на кассе заявителю скидку не предоставили. Антимонопольное ведомство усмотрело в этой ситуации нарушение закона о рекламе», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В отношении ООО «Ашан» будет возбуждено дело об административном правонарушении. В результате продуктовой сети грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС признало незаконной рекламу фирмы «Банкротовъ», размещенную в интернете. Организации грозит крупный штраф.

Пермское Управление Федеральной антимонопольной службы РФ (УФАС) признало незаконной рекламу, размещенную в торговом зале магазина «Ашан» на улице Спешилова. Речь о баннере с информацией о скидке на куриные яйца, на который в антимонопольное ведомство пожаловался один из покупателей. Он сообщил, что реклама вводила посетителей в заблуждение. «В гипермаркете „Ашан“ под вывеской „Скидка“ продавалось куриное яйцо разных производителей, разного количества и по различной цене. На коробках с яйцами размещалась листовка: „Акция на все — 40%! Успей купить сегодня!“ В то же время при оплате товара на кассе заявителю скидку не предоставили. Антимонопольное ведомство усмотрело в этой ситуации нарушение закона о рекламе», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В отношении ООО «Ашан» будет возбуждено дело об административном правонарушении. В результате продуктовой сети грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС признало незаконной рекламу фирмы «Банкротовъ», размещенную в интернете. Организации грозит крупный штраф.