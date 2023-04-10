10 апреля 2023

УФАС признало незаконной рекламу товара в пермском магазине «Ашан»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, ашан
За нарушение закона о рекламе торговой сети грозит штраф (архивное фото) Фото:

Пермское Управление Федеральной антимонопольной службы РФ (УФАС) признало незаконной рекламу, размещенную в торговом зале магазина «Ашан» на улице Спешилова. Речь о баннере с информацией о скидке на куриные яйца, на который в антимонопольное ведомство пожаловался один из покупателей. Он сообщил, что реклама вводила посетителей в заблуждение.

«В гипермаркете „Ашан“ под вывеской „Скидка“ продавалось куриное яйцо разных производителей, разного количества и по различной цене. На коробках с яйцами размещалась листовка: „Акция на все — 40%! Успей купить сегодня!“ В то же время при оплате товара на кассе заявителю скидку не предоставили. Антимонопольное ведомство усмотрело в этой ситуации нарушение закона о рекламе», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

В отношении ООО «Ашан» будет возбуждено дело об административном правонарушении. В результате продуктовой сети грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС признало незаконной рекламу фирмы «Банкротовъ», размещенную в интернете. Организации грозит крупный штраф.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Пермское Управление Федеральной антимонопольной службы РФ (УФАС) признало незаконной рекламу, размещенную в торговом зале магазина «Ашан» на улице Спешилова. Речь о баннере с информацией о скидке на куриные яйца, на который в антимонопольное ведомство пожаловался один из покупателей. Он сообщил, что реклама вводила посетителей в заблуждение. «В гипермаркете „Ашан“ под вывеской „Скидка“ продавалось куриное яйцо разных производителей, разного количества и по различной цене. На коробках с яйцами размещалась листовка: „Акция на все — 40%! Успей купить сегодня!“ В то же время при оплате товара на кассе заявителю скидку не предоставили. Антимонопольное ведомство усмотрело в этой ситуации нарушение закона о рекламе», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В отношении ООО «Ашан» будет возбуждено дело об административном правонарушении. В результате продуктовой сети грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС признало незаконной рекламу фирмы «Банкротовъ», размещенную в интернете. Организации грозит крупный штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...