УФАС признало незаконной рекламу товара в пермском магазине «Ашан»

Пермское Управление Федеральной антимонопольной службы РФ (УФАС) признало незаконной рекламу, размещенную в торговом зале магазина «Ашан» на улице Спешилова. Речь о баннере с информацией о скидке на куриные яйца, на который в антимонопольное ведомство пожаловался один из покупателей. Он сообщил, что реклама вводила посетителей в заблуждение.
«В гипермаркете „Ашан“ под вывеской „Скидка“ продавалось куриное яйцо разных производителей, разного количества и по различной цене. На коробках с яйцами размещалась листовка: „Акция на все — 40%! Успей купить сегодня!“ В то же время при оплате товара на кассе заявителю скидку не предоставили. Антимонопольное ведомство усмотрело в этой ситуации нарушение закона о рекламе», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».
В отношении ООО «Ашан» будет возбуждено дело об административном правонарушении. В результате продуктовой сети грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС признало незаконной рекламу фирмы «Банкротовъ», размещенную в интернете. Организации грозит крупный штраф.
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