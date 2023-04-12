Скончался писатель и политтехнолог Эдуард Багиров

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Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Багирову скончался в возрасте 47 лет Фото:

В Москве скончался писатель и политтехнолог, автор романа «Гастарбайтер» Эдуард Багиров. Информацию об этом подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Эдик Багиров действительно умер… Поверить невозможно… Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь», — написала Симоньян в своем telegram-канале.

Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года. В 2007 году опубликовал свой первый роман «Гастарбайтер» о приключениях молодого парня, приехавшего из Туркмении в Москву. Книга принесла Багирову популярность. Также он писал сценарии к фильмам. Был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента 2012 года.

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В Москве скончался писатель и политтехнолог, автор романа «Гастарбайтер» Эдуард Багиров. Информацию об этом подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Эдик Багиров действительно умер… Поверить невозможно… Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года. В 2007 году опубликовал свой первый роман «Гастарбайтер» о приключениях молодого парня, приехавшего из Туркмении в Москву. Книга принесла Багирову популярность. Также он писал сценарии к фильмам. Был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента 2012 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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