12 апреля 2023

Экс-офицер США увидел в утечке документов Пентагона выгоду для России

Экс-офицер США Морган: утечка документов Пентагона позволит РФ лучше противостоять шпионажу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС рейтинг регионов. Челябинская область». Челябинск, документы, на подпись, папка, дело
Чарльз Морган: утечка информация дает России больше возможности следить за США Фото:

Россия сможет лучше справляться со шпионажем благодаря утечке секретных документов США. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Чарльз Морган.

«Опасный эффект от утечки информации заключается в том, что у России появляется больше возможностей следить за ними (США). Это позволит РФ принять меры противодействия и, вероятно, снизит наши возможности быть столь информированными об их планах и действиях», — сказал Морган РИА Новости.

Ранее об утечке секретных данных Пентагона стало известно в соцсети в апреле 2023 года. Позже уточнялось, что данные касались ВСУ и, в частности, готовящегося контрнаступления украинской армии. Захарова назвала возможную причину утечку материалов Пентагона, которая связана с предвыборной порой в США. По ее словам, в Америке перед выборами всегда происходят некие мистические и «совершенно необъяснимые случаи».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия сможет лучше справляться со шпионажем благодаря утечке секретных документов США. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Чарльз Морган. «Опасный эффект от утечки информации заключается в том, что у России появляется больше возможностей следить за ними (США). Это позволит РФ принять меры противодействия и, вероятно, снизит наши возможности быть столь информированными об их планах и действиях», — сказал Морган РИА Новости. Ранее об утечке секретных данных Пентагона стало известно в соцсети в апреле 2023 года. Позже уточнялось, что данные касались ВСУ и, в частности, готовящегося контрнаступления украинской армии. Захарова назвала возможную причину утечку материалов Пентагона, которая связана с предвыборной порой в США. По ее словам, в Америке перед выборами всегда происходят некие мистические и «совершенно необъяснимые случаи».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...