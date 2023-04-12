Экс-офицер США увидел в утечке документов Пентагона выгоду для России

Россия сможет лучше справляться со шпионажем благодаря утечке секретных документов США. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Чарльз Морган.
«Опасный эффект от утечки информации заключается в том, что у России появляется больше возможностей следить за ними (США). Это позволит РФ принять меры противодействия и, вероятно, снизит наши возможности быть столь информированными об их планах и действиях», — сказал Морган РИА Новости.
Ранее об утечке секретных данных Пентагона стало известно в соцсети в апреле 2023 года. Позже уточнялось, что данные касались ВСУ и, в частности, готовящегося контрнаступления украинской армии. Захарова назвала возможную причину утечку материалов Пентагона, которая связана с предвыборной порой в США. По ее словам, в Америке перед выборами всегда происходят некие мистические и «совершенно необъяснимые случаи».
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