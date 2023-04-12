Захарова назвала возможную причину утечки секретных данных Пентагона

Захарова: утечка материалов Пентагона связана с предвыборной порой в США

12 апреля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Перед выборами в США всегда происходят мистические вещи, заметила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Утечку секретных материалов из Пентагона можно объяснить «предвыборной порой» в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В американской политической жизни есть может не очень короткая, но явно дивная пора. Она называется „предвыборная“. Дивиться в эту пору можно безгранично. Там такие вещи будут происходить, там такие вещи происходили ранее», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, перед выборами в США всегда происходят некие мистические и «совершенно необъяснимые случаи». Об утечке секретных данных Пентагона в соцсети стало известно в апреле 2023 года. Позже уточнялось, что данные касались ВСУ и, в частности, готовящегося контрнаступления украинской армии. Газета The New York Times сообщала, что обнародованные материалы содержат гипотетические сценарии развития российско-украинского конфликта на случай смерти лидеров одной из стран.

Утечку секретных материалов из Пентагона можно объяснить «предвыборной порой» в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В американской политической жизни есть может не очень короткая, но явно дивная пора. Она называется „предвыборная“. Дивиться в эту пору можно безгранично. Там такие вещи будут происходить, там такие вещи происходили ранее», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, перед выборами в США всегда происходят некие мистические и «совершенно необъяснимые случаи». Об утечке секретных данных Пентагона в соцсети стало известно в апреле 2023 года. Позже уточнялось, что данные касались ВСУ и, в частности, готовящегося контрнаступления украинской армии. Газета The New York Times сообщала, что обнародованные материалы содержат гипотетические сценарии развития российско-украинского конфликта на случай смерти лидеров одной из стран.