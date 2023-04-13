В центре Перми совершено разбойное нападение на мужчину. Видео

14 апреля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Оперативникам удалось задержать нападавших по горячим следам Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми полиция задержала мужчин, совершивших разбойное нападение в Свердловском районе города. Двое злоумышленников выследили мужчину, снявшего 70 тысяч рублей в банкомате торгового центра. Они передали приметы пермяка своим подельникам, которые сели в машину вместе с потерпевшим и потребовали от него отдать им деньги. В противном случае угрожали устроить расправу, сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. «Для убедительности злоумышленники нанесли несколько резанных ран 44-летнему мужчине. Однако вместо передачи наличных гражданин начал движение, сигналя клаксоном, тем самым привлек внимание прохожих. Неравнодушные пермяки попытались задержать злоумышленников, но фигурантам удалось скрыться, при этом, так и не завладев деньгами. Благодаря профессиональной и слаженной работе оперативников уголовного розыска краевого, городского и районного МВД установлены и задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении», — информирует пресс-служба краевого главка. Нападавшими оказались жители поселков Сылва и Новые Ляды в возрасте от 20 до 30 лет. Сейчас они находятся под стражей. Следователем возбуждено уголовное дело статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Сейчас полиция устанавливает личность горожан, которые помогли пресечь вооруженное нападение на потерпевшего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми полиция задержала мужчин, совершивших разбойное нападение в Свердловском районе города. Двое злоумышленников выследили мужчину, снявшего 70 тысяч рублей в банкомате торгового центра. Они передали приметы пермяка своим подельникам, которые сели в машину вместе с потерпевшим и потребовали от него отдать им деньги. В противном случае угрожали устроить расправу, сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. «Для убедительности злоумышленники нанесли несколько резанных ран 44-летнему мужчине. Однако вместо передачи наличных гражданин начал движение, сигналя клаксоном, тем самым привлек внимание прохожих. Неравнодушные пермяки попытались задержать злоумышленников, но фигурантам удалось скрыться, при этом, так и не завладев деньгами. Благодаря профессиональной и слаженной работе оперативников уголовного розыска краевого, городского и районного МВД установлены и задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении», — информирует пресс-служба краевого главка. Нападавшими оказались жители поселков Сылва и Новые Ляды в возрасте от 20 до 30 лет. Сейчас они находятся под стражей. Следователем возбуждено уголовное дело статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Сейчас полиция устанавливает личность горожан, которые помогли пресечь вооруженное нападение на потерпевшего.