Уехавший на фронт свердловский пиарщик покинул зону боевых действий. Фото

16 апреля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Платон Маматов сообщил, что возвращается в тыл Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов, уехавший добровольцем на спецоперацию в декабре 2022 года, покинул зону боевых действий. Об этом он сообщил в telegram-канале, в котором пишет заметки с фронта. «Из героического фронтовика и надежды российской армии превращусь на время в трусливую тыловую крысу. Личных публикаций пока не ждите. Канал остается для новостей от боевых товарищей по батальону и вопросов по снаряжению. В джинсах чувствую себя странно», — написал Маматов. К публикации он добавил фотографию из поезда. Пиарщик Маматов в конце 2022 года сообщил о своем желании отправиться на фронт, несмотря на отсутствие боевого опыта и службы в армии. В своем telegram-канале он делился тем, как готовится к отправке. На спецоперацию политтехнолог уехал 3 декабря. Его telegram-канал превратился в личный дневник с фронтовыми заметками. В своем канале он рассказывал о своем самочувствии, месте, где сражается, а также делился советами по подготовке для тех, кто хочет отправиться на СВО. Фото: telegram-канал Платона Маматова

Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов, уехавший добровольцем на спецоперацию в декабре 2022 года, покинул зону боевых действий. Об этом он сообщил в telegram-канале, в котором пишет заметки с фронта. «Из героического фронтовика и надежды российской армии превращусь на время в трусливую тыловую крысу. Личных публикаций пока не ждите. Канал остается для новостей от боевых товарищей по батальону и вопросов по снаряжению. В джинсах чувствую себя странно», — написал Маматов. К публикации он добавил фотографию из поезда. Пиарщик Маматов в конце 2022 года сообщил о своем желании отправиться на фронт, несмотря на отсутствие боевого опыта и службы в армии. В своем telegram-канале он делился тем, как готовится к отправке. На спецоперацию политтехнолог уехал 3 декабря. Его telegram-канал превратился в личный дневник с фронтовыми заметками. В своем канале он рассказывал о своем самочувствии, месте, где сражается, а также делился советами по подготовке для тех, кто хочет отправиться на СВО.