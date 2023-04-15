15 апреля 2023

Уехавший на фронт свердловский пиарщик покинул зону боевых действий. Фото

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Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева "WTF?". Екатеринбург, маматов платон
Платон Маматов сообщил, что возвращается в тыл Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов, уехавший добровольцем на спецоперацию в декабре 2022 года, покинул зону боевых действий. Об этом он сообщил в telegram-канале, в котором пишет заметки с фронта.

«Из героического фронтовика и надежды российской армии превращусь на время в трусливую тыловую крысу. Личных публикаций пока не ждите. Канал остается для новостей от боевых товарищей по батальону и вопросов по снаряжению. В джинсах чувствую себя странно», — написал Маматов. К публикации он добавил фотографию из поезда.

Пиарщик Маматов в конце 2022 года сообщил о своем желании отправиться на фронт, несмотря на отсутствие боевого опыта и службы в армии. В своем telegram-канале он делился тем, как готовится к отправке. На спецоперацию политтехнолог уехал 3 декабря. Его telegram-канал превратился в личный дневник с фронтовыми заметками. В своем канале он рассказывал о своем самочувствии, месте, где сражается, а также делился советами по подготовке для тех, кто хочет отправиться на СВО.

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Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов, уехавший добровольцем на спецоперацию в декабре 2022 года, покинул зону боевых действий. Об этом он сообщил в telegram-канале, в котором пишет заметки с фронта. «Из героического фронтовика и надежды российской армии превращусь на время в трусливую тыловую крысу. Личных публикаций пока не ждите. Канал остается для новостей от боевых товарищей по батальону и вопросов по снаряжению. В джинсах чувствую себя странно», — написал Маматов. К публикации он добавил фотографию из поезда. Пиарщик Маматов в конце 2022 года сообщил о своем желании отправиться на фронт, несмотря на отсутствие боевого опыта и службы в армии. В своем telegram-канале он делился тем, как готовится к отправке. На спецоперацию политтехнолог уехал 3 декабря. Его telegram-канал превратился в личный дневник с фронтовыми заметками. В своем канале он рассказывал о своем самочувствии, месте, где сражается, а также делился советами по подготовке для тех, кто хочет отправиться на СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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