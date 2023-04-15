Челябинский губернатор с женой и сыном посетил храм на Пасху. Фото

16 апреля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Текслер поздравил жителей области с Пасхой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер с женой и сыном посетил храм на Пасху. Фотографии из храма Текслер разместил на своей странице в соцсети, проиллюстрировав ими свое поздравление челябинцев с праздником. «С Пасхой, друзья! Со Светлым Воскресением Христовым! Пусть добро, радость и благополучие не покидают ваши дома. Здоровья и счастья, любви и взаимоуважения каждой семье. Христос Воскресе!», — написал глава региона. Telegram-канал Алексея Текслера Telegram-канал Алексея Текслера

Челябинский губернатор Алексей Текслер с женой и сыном посетил храм на Пасху. Фотографии из храма Текслер разместил на своей странице в соцсети, проиллюстрировав ими свое поздравление челябинцев с праздником. «С Пасхой, друзья! Со Светлым Воскресением Христовым! Пусть добро, радость и благополучие не покидают ваши дома. Здоровья и счастья, любви и взаимоуважения каждой семье. Христос Воскресе!», — написал глава региона.