Текслер поздравил жителей области с Пасхой
Челябинский губернатор Алексей Текслер с женой и сыном посетил храм на Пасху. Фотографии из храма Текслер разместил на своей странице в соцсети, проиллюстрировав ими свое поздравление челябинцев с праздником.
«С Пасхой, друзья! Со Светлым Воскресением Христовым! Пусть добро, радость и благополучие не покидают ваши дома. Здоровья и счастья, любви и взаимоуважения каждой семье. Христос Воскресе!», — написал глава региона.
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