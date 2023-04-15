15 апреля 2023

Челябинский губернатор с женой и сыном посетил храм на Пасху. Фото

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Алексей Текслер презентовал Елене Шмелевой проект кампуса для ЧелГУ и ЮУрГУ. Челябинск, портрет, текслер алексей
Текслер поздравил жителей области с Пасхой Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер с женой и сыном посетил храм на Пасху. Фотографии из храма Текслер разместил на своей странице в соцсети, проиллюстрировав ими свое поздравление челябинцев с праздником.

«С Пасхой, друзья! Со Светлым Воскресением Христовым! Пусть добро, радость и благополучие не покидают ваши дома. Здоровья и счастья, любви и взаимоуважения каждой семье. Христос Воскресе!», — написал глава региона.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер с женой и сыном посетил храм на Пасху. Фотографии из храма Текслер разместил на своей странице в соцсети, проиллюстрировав ими свое поздравление челябинцев с праздником. «С Пасхой, друзья! Со Светлым Воскресением Христовым! Пусть добро, радость и благополучие не покидают ваши дома. Здоровья и счастья, любви и взаимоуважения каждой семье. Христос Воскресе!», — написал глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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