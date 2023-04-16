Следственный комитет расследует исчезновение жителя ХМАО, пропавшего четыре месяца назад

17 апреля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Следственный комитет проводит проверку по факту безвестного исчезновения мужчины из деревни Вата Фото: Игорь Пантин © URA.RU Следственный комитет в ХМАО расследует исчезновение жителя деревни Вата Нижневартовского района Ивана Никифорова. По данным сайта СК, мужчина уехал из дома в январе и до сих пор не вышел на связь с родными. «Лангепасским следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения жителя д. Вата Ивана Никифорова 1974 года рождения. Установлено, что 16 января 2023 года в семь часов утра он уехал на рейсовом автобусе сообщением Вата — Мегион — Нижневартовск, до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено», — сообщается в публикации. Последний раз Никифорова видели в магазине поселка Высокий рядом с Мегионом. Он был одет в синюю шапку и куртку с эмблемой «Найк», черные брюки и коричневые ботинки. Особой приметой пропавшего является шрам на носу длиной в несколько сантиметров. Видевших мужчину просят обращаться в следственный комитет ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры ищут пропавшего Ивана Никифорова. Информация была опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Следственный комитет в ХМАО расследует исчезновение жителя деревни Вата Нижневартовского района Ивана Никифорова. По данным сайта СК, мужчина уехал из дома в январе и до сих пор не вышел на связь с родными. «Лангепасским следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения жителя д. Вата Ивана Никифорова 1974 года рождения. Установлено, что 16 января 2023 года в семь часов утра он уехал на рейсовом автобусе сообщением Вата — Мегион — Нижневартовск, до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено», — сообщается в публикации. Последний раз Никифорова видели в магазине поселка Высокий рядом с Мегионом. Он был одет в синюю шапку и куртку с эмблемой «Найк», черные брюки и коричневые ботинки. Особой приметой пропавшего является шрам на носу длиной в несколько сантиметров. Видевших мужчину просят обращаться в следственный комитет ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры ищут пропавшего Ивана Никифорова. Информация была опубликована в соцсети «ВКонтакте».