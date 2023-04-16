16 апреля 2023
15 апреля 2023

Следственный комитет расследует исчезновение жителя ХМАО, пропавшего четыре месяца назад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, следственный комитет, автомобиль, комитет, ск, следственный
Следственный комитет проводит проверку по факту безвестного исчезновения мужчины из деревни Вата Фото:

Следственный комитет в ХМАО расследует исчезновение жителя деревни Вата Нижневартовского района Ивана Никифорова. По данным сайта СК, мужчина уехал из дома в январе и до сих пор не вышел на связь с родными.

«Лангепасским следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения жителя д. Вата Ивана Никифорова 1974 года рождения. Установлено, что 16 января 2023 года в семь часов утра он уехал на рейсовом автобусе сообщением Вата — Мегион — Нижневартовск, до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено», — сообщается в публикации.

Последний раз Никифорова видели в магазине поселка Высокий рядом с Мегионом. Он был одет в синюю шапку и куртку с эмблемой «Найк», черные брюки и коричневые ботинки. Особой приметой пропавшего является шрам на носу длиной в несколько сантиметров. Видевших мужчину просят обращаться в следственный комитет ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры ищут пропавшего Ивана Никифорова. Информация была опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Следственный комитет в ХМАО расследует исчезновение жителя деревни Вата Нижневартовского района Ивана Никифорова. По данным сайта СК, мужчина уехал из дома в январе и до сих пор не вышел на связь с родными. «Лангепасским следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения жителя д. Вата Ивана Никифорова 1974 года рождения. Установлено, что 16 января 2023 года в семь часов утра он уехал на рейсовом автобусе сообщением Вата — Мегион — Нижневартовск, до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено», — сообщается в публикации. Последний раз Никифорова видели в магазине поселка Высокий рядом с Мегионом. Он был одет в синюю шапку и куртку с эмблемой «Найк», черные брюки и коричневые ботинки. Особой приметой пропавшего является шрам на носу длиной в несколько сантиметров. Видевших мужчину просят обращаться в следственный комитет ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры ищут пропавшего Ивана Никифорова. Информация была опубликована в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...