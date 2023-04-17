17 апреля 2023

Махонин взялся за проблему вдовы бойца СВО, которой отказали в мэрии Перми

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Дмитрия Махонина возмутило поведение мэрии Перми
Дмитрия Махонина возмутило поведение мэрии Перми Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

К губернатору Прикамья Дмитрию Махонину обратилась Екатерина Сунцова, чей муж погиб в ходе спецоперации. По ее словам, мэрия Перми отказала ей в установке памятной доски в честь супруга. Махонин признался, что был крайне возмущен таким поведением чиновников.

«Екатерина Владимировна предложила установить мемориальную доску в пермской школе №3, где учился ее муж. В школе идею поддержали, но не поддержали в аХорошодминистрации Перми. „Вопрос финансирования не решен“, — так спустя месяц отписались чиновники. Был возмущен (хочется использовать другое слово), когда узнал о таком отношении», — рассказал губернатор в Telegram. По словам Махонина, он взял проблему на личный контроль, так что память о Викторе Сунцове будет увековечена.

Виктор Сунцов погиб в мае 2022 года. Он служил ранее в горячих точках, а на спецоперации был разведчиком. Посмертно награжден Орденом Мужества. Спецоперация РФ на Украине, по словам президента России Владимира Путина, направлена на защиту мирных жителей Донбасса.

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К губернатору Прикамья Дмитрию Махонину обратилась Екатерина Сунцова, чей муж погиб в ходе спецоперации. По ее словам, мэрия Перми отказала ей в установке памятной доски в честь супруга. Махонин признался, что был крайне возмущен таким поведением чиновников. «Екатерина Владимировна предложила установить мемориальную доску в пермской школе №3, где учился ее муж. В школе идею поддержали, но не поддержали в аХорошодминистрации Перми. „Вопрос финансирования не решен“, — так спустя месяц отписались чиновники. Был возмущен (хочется использовать другое слово), когда узнал о таком отношении», — рассказал губернатор в Telegram. По словам Махонина, он взял проблему на личный контроль, так что память о Викторе Сунцове будет увековечена. Виктор Сунцов погиб в мае 2022 года. Он служил ранее в горячих точках, а на спецоперации был разведчиком. Посмертно награжден Орденом Мужества. Спецоперация РФ на Украине, по словам президента России Владимира Путина, направлена на защиту мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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