18 апреля 2023

В Челябинске из автобуса выпала женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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В ГИБДД ищут очевидцев
В ГИБДД ищут очевидцев Фото:

В Челябинске из автобуса ЛИАЗ на остановке выпала женщина. Как сообщили в городской госавтоинспекции, пассажирка получила травмы.

«Инцидент произошел в октябре 2022 года в Челябинске по улице ул. Богдана Хмельницкого, 26. Водитель, управляя автобусом ЛИАЗ, в пути следования допустил падение пассажира при выходе из автобуса. Женщина получила травмы», — сообщили в городском ГИБДД.

По данному факту сейчас идут разбирательства. В ГИБДД просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, позвонить по номеру 728-61-15.

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В Челябинске из автобуса ЛИАЗ на остановке выпала женщина. Как сообщили в городской госавтоинспекции, пассажирка получила травмы. «Инцидент произошел в октябре 2022 года в Челябинске по улице ул. Богдана Хмельницкого, 26. Водитель, управляя автобусом ЛИАЗ, в пути следования допустил падение пассажира при выходе из автобуса. Женщина получила травмы», — сообщили в городском ГИБДД. По данному факту сейчас идут разбирательства. В ГИБДД просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, позвонить по номеру 728-61-15.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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