В Челябинске из автобуса выпала женщина

В ГИБДД ищут очевидцев
В Челябинске из автобуса ЛИАЗ на остановке выпала женщина. Как сообщили в городской госавтоинспекции, пассажирка получила травмы.
«Инцидент произошел в октябре 2022 года в Челябинске по улице ул. Богдана Хмельницкого, 26. Водитель, управляя автобусом ЛИАЗ, в пути следования допустил падение пассажира при выходе из автобуса. Женщина получила травмы», — сообщили в городском ГИБДД.
По данному факту сейчас идут разбирательства. В ГИБДД просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, позвонить по номеру 728-61-15.
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