В Челябинске из автобуса выпала женщина

19 апреля 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

В ГИБДД ищут очевидцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске из автобуса ЛИАЗ на остановке выпала женщина. Как сообщили в городской госавтоинспекции, пассажирка получила травмы. «Инцидент произошел в октябре 2022 года в Челябинске по улице ул. Богдана Хмельницкого, 26. Водитель, управляя автобусом ЛИАЗ, в пути следования допустил падение пассажира при выходе из автобуса. Женщина получила травмы», — сообщили в городском ГИБДД. По данному факту сейчас идут разбирательства. В ГИБДД просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, позвонить по номеру 728-61-15.

В Челябинске из автобуса ЛИАЗ на остановке выпала женщина. Как сообщили в городской госавтоинспекции, пассажирка получила травмы. «Инцидент произошел в октябре 2022 года в Челябинске по улице ул. Богдана Хмельницкого, 26. Водитель, управляя автобусом ЛИАЗ, в пути следования допустил падение пассажира при выходе из автобуса. Женщина получила травмы», — сообщили в городском ГИБДД. По данному факту сейчас идут разбирательства. В ГИБДД просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, позвонить по номеру 728-61-15.