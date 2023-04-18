Челябинцы стали чаще покупать иномарки с пробегом

Челябинцы увеличили интерес к подержанным авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спрос на иномарки с пробегом в Челябинской области вырос на 11,2% в первом квартале 2023 года в сравнении с таким же периодом 2022 года. Как сообщили в пресс-службе сервиса «Авито.Авто», рост в регионе в 2,3 раза отстает от средних показателей по стране.

«В январе—марте 2023 года продажи автомобилей иностранных брендов в регионе выросли на 11,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост в среднем по стране составил 25,5%. Соответственно, отставание по темпам прироста в регионе составило 2,3 раза», — отметили в «Авито.Авто».

Аналитики отметили, что доля иномарок на рынке автомобилей с пробегом в Челябинской области составила 68%. Средняя цена иностранных машин выросла на 9,1%, если сравнивать с четвертым кварталом 2022 года. В настоящий момент, по версии «Авито.Авто», она составляет 600 тысяч рублей.

Специалисты платформы обратили внимание на то, что самыми продаваемыми являются бренды Kia (6,7% в общем объеме продаж автомобилей с пробегом) со средней ценой в 975 тысяч рублей, Toyota (6,3%) с ценой в 860 тысяч рублей и Hyundai (5,3%) со стоимостью в 760 тысяч рублей. Также востребованы Nissan (4,6%) с ценой в 533 тысячи и Volkswagen (4,4%), которая в среднем обойдется в 800 тысяч рублей.

Рейтинг десяти самых популярных моделей среди авто с пробегом возглавил Ford Focus. Вторую позицию занимает Kia Rio, третью — Daewoo Nexia.