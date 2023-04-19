Свердловчан зовут работать на военный завод за 140 тысяч рублей

В Нижний Новгород ищут вахтовиков-фрезеровщиков из Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди жителей Свердловской области ищут фрезеровщиков, которые готовы отправиться в Нижний Новгород и работать на военном заводе. Им обещают платить от 140 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Head Hunter.

«Вахта в Нижний Новгород на крупнейший военный завод открыта на вакансию фрезеровщик. Требования: стаж работы в должности, чтение чертежей. Обязанности: обработка деталей различного габарита на универсальных фрезерных станках», — говорится в объявлении.

Соискателям обещают официальное трудоустройство. Работа вахтовая — 30/15 или 60/30, предоставляется жилье, есть частичная компенсация проезда — 2500 рублей, еженедельное авансирование — 3000 рублей. Зарплата — от 140 тысяч рублей на руки.

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