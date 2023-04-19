В Челябинске начались репетиции парада Победы. Фото, видео

19 апреля 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Репетиция торжественного построения прошла под звуки военного оркестра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на площади Революции начались репетиции парада к Дню Победы. В тренировке 19 апреля приняли участие войска Челябинского гарнизона, передает корреспондент URA.RU Построение по традиции будет сопровождаться маршем военного оркестра и торжественным поднятием флагов. На репетиции присутствовали росгвардейцы, рота почетного караула, сотрудники ФССП, МВД и МЧС. Среди участников курсанты подразделений, военной кафедры Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Штурманского училища. О закрытии площади Революции с 17:00 до 20:00 для пешеходов сообщили в мэрии Челябинска. Движение транспорта по улице Ленина не ограничили. В репетиции приняли участие сотрудники Росгвардии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во время построение площадь Революции перекрыли для пешеходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первая репетиция парада состоялась 19 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В параде будет участвовать кинологическое подразделение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рота почетного караула промаршировала под звуки оркестра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на площади Революции начались репетиции парада к Дню Победы. В тренировке 19 апреля приняли участие войска Челябинского гарнизона, передает корреспондент URA.RU Построение по традиции будет сопровождаться маршем военного оркестра и торжественным поднятием флагов. На репетиции присутствовали росгвардейцы, рота почетного караула, сотрудники ФССП, МВД и МЧС. Среди участников курсанты подразделений, военной кафедры Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Штурманского училища. О закрытии площади Революции с 17:00 до 20:00 для пешеходов сообщили в мэрии Челябинска. Движение транспорта по улице Ленина не ограничили.