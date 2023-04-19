В Челябинске начались репетиции парада Победы. Фото, видео

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Репетиция парада Победы. Челябинск
Репетиция торжественного построения прошла под звуки военного оркестра Фото:

В Челябинске на площади Революции начались репетиции парада к Дню Победы. В тренировке 19 апреля приняли участие войска Челябинского гарнизона, передает корреспондент URA.RU

Построение по традиции будет сопровождаться маршем военного оркестра и торжественным поднятием флагов. На репетиции присутствовали росгвардейцы, рота почетного караула, сотрудники ФССП, МВД и МЧС. Среди участников курсанты подразделений, военной кафедры Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Штурманского училища.

О закрытии площади Революции с 17:00 до 20:00 для пешеходов сообщили в мэрии Челябинска. Движение транспорта по улице Ленина не ограничили.

Репетиция парада. Челябинск
В репетиции приняли участие сотрудники Росгвардии
Фото:
Репетиция парада. Челябинск
Во время построение площадь Революции перекрыли для пешеходов
Фото:
Репетиция парада. Челябинск
Первая репетиция парада состоялась 19 апреля
Фото:
Репетиция парада. Челябинск
В параде будет участвовать кинологическое подразделение
Фото:
Репетиция парада. Челябинск
Рота почетного караула промаршировала под звуки оркестра
Фото:

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В Челябинске на площади Революции начались репетиции парада к Дню Победы. В тренировке 19 апреля приняли участие войска Челябинского гарнизона, передает корреспондент URA.RU Построение по традиции будет сопровождаться маршем военного оркестра и торжественным поднятием флагов. На репетиции присутствовали росгвардейцы, рота почетного караула, сотрудники ФССП, МВД и МЧС. Среди участников курсанты подразделений, военной кафедры Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Штурманского училища. О закрытии площади Революции с 17:00 до 20:00 для пешеходов сообщили в мэрии Челябинска. Движение транспорта по улице Ленина не ограничили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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