Екатеринбуржцы атаковали организаторов концерта опального рэпера Басты

20 апреля 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Ближе к концерту билетов на Басту может не остаться совсем Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге за неделю раскупили почти все билеты на концерт рэпера Басты, которого Минкульт РФ проверяет в связи с непатриотичными высказываниями в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой. Сейчас организаторы могут продать лишь 28 штук, и в продаже нет даже самых дорогих билетов за 48 тысяч рублей. Исполнитель выступить в «МТС Live Холл» 28 мая. «На левой трибуне в продаже имеется 17 свободных мест, на правой — 9 мест. На танцполе и в фанзоне — по одному билету», — указано на сайте «Яндекс Афиша». В настоящий момент небольшое количество билетов можно приобрести за 2000-6000 рублей. Столиков, за которые предлагали заплатить 48 тысяч, также нет в наличии. Ранее организаторы концерта Басты в Екатеринбурге выставили на продажу билеты за 48 тысяч рублей. На тот момент таких дорогостоящих билетов оставалось семь из 36 штук. Минкульт стал проверять музыканта после того, как в ведомство пришло два заявления с требованием отменить концерт артиста в Ставрополе из-за его интервью блогеру Анастасии Ивлеевой.

В Екатеринбурге за неделю раскупили почти все билеты на концерт рэпера Басты, которого Минкульт РФ проверяет в связи с непатриотичными высказываниями в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой. Сейчас организаторы могут продать лишь 28 штук, и в продаже нет даже самых дорогих билетов за 48 тысяч рублей. Исполнитель выступить в «МТС Live Холл» 28 мая. «На левой трибуне в продаже имеется 17 свободных мест, на правой — 9 мест. На танцполе и в фанзоне — по одному билету», — указано на сайте «Яндекс Афиша». В настоящий момент небольшое количество билетов можно приобрести за 2000-6000 рублей. Столиков, за которые предлагали заплатить 48 тысяч, также нет в наличии. Ранее организаторы концерта Басты в Екатеринбурге выставили на продажу билеты за 48 тысяч рублей. На тот момент таких дорогостоящих билетов оставалось семь из 36 штук. Минкульт стал проверять музыканта после того, как в ведомство пришло два заявления с требованием отменить концерт артиста в Ставрополе из-за его интервью блогеру Анастасии Ивлеевой.