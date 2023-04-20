Екатеринбуржцы атаковали организаторов концерта опального рэпера Басты

В Екатеринбурге за неделю раскупили почти все билеты на концерт рэпера Басты, которого Минкульт РФ проверяет в связи с непатриотичными высказываниями в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой. Сейчас организаторы могут продать лишь 28 штук, и в продаже нет даже самых дорогих билетов за 48 тысяч рублей. Исполнитель выступить в «МТС Live Холл» 28 мая.
«На левой трибуне в продаже имеется 17 свободных мест, на правой — 9 мест. На танцполе и в фанзоне — по одному билету», — указано на сайте «Яндекс Афиша». В настоящий момент небольшое количество билетов можно приобрести за 2000-6000 рублей. Столиков, за которые предлагали заплатить 48 тысяч, также нет в наличии.
Ранее организаторы концерта Басты в Екатеринбурге выставили на продажу билеты за 48 тысяч рублей. На тот момент таких дорогостоящих билетов оставалось семь из 36 штук. Минкульт стал проверять музыканта после того, как в ведомство пришло два заявления с требованием отменить концерт артиста в Ставрополе из-за его интервью блогеру Анастасии Ивлеевой.
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