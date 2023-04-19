Челябинские силовики продолжили депортацию мигрантов из РФ. Видео

20 апреля 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Силовики проверяют места потенциального скопления мигрантов Фото: Кондрат Александров © URA.RU Челябинские полицейские продолжают депортацию незаконных мигрантов за пределы страны. В ходе очередного дня операции «Нелегальный мигрант» из страны были выдворены 17 иностранцев. «По материалам полицейских судебными органами принято 17 решений о выдворении из страны. По 14-ти решениям иностранцы помещены в центр временного содержания иностранных граждан. Кроме того, им предстоит выплатить административные штрафы на общую сумму порядка 190 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что всего за день проверки правоохранителями выявлено и пресечено 118 нарушений миграционного законодательства, из которых только 78 — нарушение правил пребывания на территории РФ. Плановые проверочные мероприятия продолжаются, их реализация находится на контроле руководства областного главка. Ранее в ходе проведения операции в Челябинске было задержано более 130 иностранцев. На нескольких из них были составлены административные протоколы. После вступления приговора суда в силу, они будут выдворены из России.

Челябинские полицейские продолжают депортацию незаконных мигрантов за пределы страны. В ходе очередного дня операции «Нелегальный мигрант» из страны были выдворены 17 иностранцев. «По материалам полицейских судебными органами принято 17 решений о выдворении из страны. По 14-ти решениям иностранцы помещены в центр временного содержания иностранных граждан. Кроме того, им предстоит выплатить административные штрафы на общую сумму порядка 190 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что всего за день проверки правоохранителями выявлено и пресечено 118 нарушений миграционного законодательства, из которых только 78 — нарушение правил пребывания на территории РФ. Плановые проверочные мероприятия продолжаются, их реализация находится на контроле руководства областного главка. Ранее в ходе проведения операции в Челябинске было задержано более 130 иностранцев. На нескольких из них были составлены административные протоколы. После вступления приговора суда в силу, они будут выдворены из России.