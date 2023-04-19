19 апреля 2023

Челябинские силовики продолжили депортацию мигрантов из РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проверяют места потенциального скопления мигрантов Фото:

Челябинские полицейские продолжают депортацию незаконных мигрантов за пределы страны. В ходе очередного дня операции «Нелегальный мигрант» из страны были выдворены 17 иностранцев.

«По материалам полицейских судебными органами принято 17 решений о выдворении из страны. По 14-ти решениям иностранцы помещены в центр временного содержания иностранных граждан. Кроме того, им предстоит выплатить административные штрафы на общую сумму порядка 190 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что всего за день проверки правоохранителями выявлено и пресечено 118 нарушений миграционного законодательства, из которых только 78 — нарушение правил пребывания на территории РФ. Плановые проверочные мероприятия продолжаются, их реализация находится на контроле руководства областного главка.

Ранее в ходе проведения операции в Челябинске было задержано более 130 иностранцев. На нескольких из них были составлены административные протоколы. После вступления приговора суда в силу, они будут выдворены из России.

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Челябинские полицейские продолжают депортацию незаконных мигрантов за пределы страны. В ходе очередного дня операции «Нелегальный мигрант» из страны были выдворены 17 иностранцев. «По материалам полицейских судебными органами принято 17 решений о выдворении из страны. По 14-ти решениям иностранцы помещены в центр временного содержания иностранных граждан. Кроме того, им предстоит выплатить административные штрафы на общую сумму порядка 190 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что всего за день проверки правоохранителями выявлено и пресечено 118 нарушений миграционного законодательства, из которых только 78 — нарушение правил пребывания на территории РФ. Плановые проверочные мероприятия продолжаются, их реализация находится на контроле руководства областного главка. Ранее в ходе проведения операции в Челябинске было задержано более 130 иностранцев. На нескольких из них были составлены административные протоколы. После вступления приговора суда в силу, они будут выдворены из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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