18 апреля 2023

В Челябинске задержали более сотни мигрантов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске продолжается операция по выявлению незаконных мигрантов
В Челябинске продолжается операция по выявлению незаконных мигрантов Фото:

В Челябинске задержали и доставили в отделы полиции более 130 незаконных мигрантов. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, рейды полицейских продолжаются.

«Мероприятия по проверке иностранных граждан продолжаются. Во все отделы полиции по Челябинску на данный момент доставлены уже свыше 130 человек», — уточнили в силовом ведомстве.

Сотрудники отдела «Курчатовский» 19 апреля остановили автомобиль «Газель», в котором ехал 21 иностранец. Как сообщили, перемещались к месту работы в Сосновском районе. Документы были не у всех. Соответственно, подтвердить законность нахождения в РФ люди не смогли. Мигрантов доставили в отдел, где дактилоскопировали и поставили на учет. Административные протоколы за нарушение миграционного законодательства составили в отношении двух лиц, которые будут выдворены за пределы России.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» проводится уже на протяжении шести дней. Полицейские выявляют и пресекают противоправные деяния, связанные с незаконной миграцией. В ходе проверок обследуются места компактного проживания и работы иностранцев. Среди них рынки, объекты строительства, общественный транспорт, гостиницы, жилой сектор.

Мигрантов в ходе проверок доставляют в отделы полиции
Мигрантов в ходе проверок доставляют в отделы полиции
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У мигрантов, попавших в поле зрения полицейских, проверяют документы на предмет законности нахождения в РФ
У мигрантов, попавших в поле зрения полицейских, проверяют документы на предмет законности нахождения в РФ
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При необходимости у мигрантов снимают отпечатки пальцев и ставят на учет
При необходимости у мигрантов снимают отпечатки пальцев и ставят на учет
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На данный момент задержано более 130 человек
На данный момент задержано более 130 человек
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В Челябинске задержали и доставили в отделы полиции более 130 незаконных мигрантов. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, рейды полицейских продолжаются. «Мероприятия по проверке иностранных граждан продолжаются. Во все отделы полиции по Челябинску на данный момент доставлены уже свыше 130 человек», — уточнили в силовом ведомстве. Сотрудники отдела «Курчатовский» 19 апреля остановили автомобиль «Газель», в котором ехал 21 иностранец. Как сообщили, перемещались к месту работы в Сосновском районе. Документы были не у всех. Соответственно, подтвердить законность нахождения в РФ люди не смогли. Мигрантов доставили в отдел, где дактилоскопировали и поставили на учет. Административные протоколы за нарушение миграционного законодательства составили в отношении двух лиц, которые будут выдворены за пределы России. Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» проводится уже на протяжении шести дней. Полицейские выявляют и пресекают противоправные деяния, связанные с незаконной миграцией. В ходе проверок обследуются места компактного проживания и работы иностранцев. Среди них рынки, объекты строительства, общественный транспорт, гостиницы, жилой сектор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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