В Челябинске задержали и доставили в отделы полиции более 130 незаконных мигрантов. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, рейды полицейских продолжаются.
«Мероприятия по проверке иностранных граждан продолжаются. Во все отделы полиции по Челябинску на данный момент доставлены уже свыше 130 человек», — уточнили в силовом ведомстве.
Сотрудники отдела «Курчатовский» 19 апреля остановили автомобиль «Газель», в котором ехал 21 иностранец. Как сообщили, перемещались к месту работы в Сосновском районе. Документы были не у всех. Соответственно, подтвердить законность нахождения в РФ люди не смогли. Мигрантов доставили в отдел, где дактилоскопировали и поставили на учет. Административные протоколы за нарушение миграционного законодательства составили в отношении двух лиц, которые будут выдворены за пределы России.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» проводится уже на протяжении шести дней. Полицейские выявляют и пресекают противоправные деяния, связанные с незаконной миграцией. В ходе проверок обследуются места компактного проживания и работы иностранцев. Среди них рынки, объекты строительства, общественный транспорт, гостиницы, жилой сектор.
Мигрантов в ходе проверок доставляют в отделы полиции
Фото: пресс-служба Главного управления МВД по Челябинской области
У мигрантов, попавших в поле зрения полицейских, проверяют документы на предмет законности нахождения в РФ
Фото: пресс-служба Главного управления МВД по Челябинской области
При необходимости у мигрантов снимают отпечатки пальцев и ставят на учет
Фото: пресс-служба Главного управления МВД по Челябинской области
На данный момент задержано более 130 человек
Фото: пресс-служба Главного управления МВД по Челябинской области
В Челябинске задержали и доставили в отделы полиции более 130 незаконных мигрантов. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, рейды полицейских продолжаются. «Мероприятия по проверке иностранных граждан продолжаются. Во все отделы полиции по Челябинску на данный момент доставлены уже свыше 130 человек», — уточнили в силовом ведомстве. Сотрудники отдела «Курчатовский» 19 апреля остановили автомобиль «Газель», в котором ехал 21 иностранец. Как сообщили, перемещались к месту работы в Сосновском районе. Документы были не у всех. Соответственно, подтвердить законность нахождения в РФ люди не смогли. Мигрантов доставили в отдел, где дактилоскопировали и поставили на учет. Административные протоколы за нарушение миграционного законодательства составили в отношении двух лиц, которые будут выдворены за пределы России. Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» проводится уже на протяжении шести дней. Полицейские выявляют и пресекают противоправные деяния, связанные с незаконной миграцией. В ходе проверок обследуются места компактного проживания и работы иностранцев. Среди них рынки, объекты строительства, общественный транспорт, гостиницы, жилой сектор.