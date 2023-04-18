В Челябинске продолжается операция по выявлению незаконных мигрантов Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Челябинске задержали и доставили в отделы полиции более 130 незаконных мигрантов. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, рейды полицейских продолжаются.

«Мероприятия по проверке иностранных граждан продолжаются. Во все отделы полиции по Челябинску на данный момент доставлены уже свыше 130 человек», — уточнили в силовом ведомстве.

Сотрудники отдела «Курчатовский» 19 апреля остановили автомобиль «Газель», в котором ехал 21 иностранец. Как сообщили, перемещались к месту работы в Сосновском районе. Документы были не у всех. Соответственно, подтвердить законность нахождения в РФ люди не смогли. Мигрантов доставили в отдел, где дактилоскопировали и поставили на учет. Административные протоколы за нарушение миграционного законодательства составили в отношении двух лиц, которые будут выдворены за пределы России.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» проводится уже на протяжении шести дней. Полицейские выявляют и пресекают противоправные деяния, связанные с незаконной миграцией. В ходе проверок обследуются места компактного проживания и работы иностранцев. Среди них рынки, объекты строительства, общественный транспорт, гостиницы, жилой сектор.

Мигрантов в ходе проверок доставляют в отделы полиции Фото: пресс-служба Главного управления МВД по Челябинской области

У мигрантов, попавших в поле зрения полицейских, проверяют документы на предмет законности нахождения в РФ Фото: пресс-служба Главного управления МВД по Челябинской области

При необходимости у мигрантов снимают отпечатки пальцев и ставят на учет Фото: пресс-служба Главного управления МВД по Челябинской области