Екатеринбуржцы вошли в тройку лидеров по количеству купленных куличей на Пасху

20 апреля 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Лидерами на пасхальной неделе по объему купленных куличей стали москвичи Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Екатеринбурга вошли в топ-3 лидеров по объему купленных куличей и кексов на Пасху. Об этом URA.RU рассказали пресс-службе сервиса «Пакет» от компании X5 Group. «Самая большая доля проданных кексов и куличей пришлась на Москву и составила 44%. На втором месте расположился Санкт-Петербург, набрав 16%, на третьем — Екатеринбург (2%), на четвертом — Самара (2%). Рейтинг закрыл Мурманск, где купили 1,4% куличей от общего числа товаров», — сказано в сообщении. Также на пасхальной неделе активно покупали перепелиные и куриные яйца в Москве (40% и 44%), Санкт-Петербурге (16% и 14%) и Екатеринбурге (3% и 2%). Список лидеров закрывает Самара, набрав в каждом показателе по 2%. Ранее URA.RU сообщало, что покупка продуктов к Пасхе обойдется жителям Екатеринбурга в 659 рублей. Стоимость ингредиентов для кулича оценивается в 255—394 рубля.

Жители Екатеринбурга вошли в топ-3 лидеров по объему купленных куличей и кексов на Пасху. Об этом URA.RU рассказали пресс-службе сервиса «Пакет» от компании X5 Group. «Самая большая доля проданных кексов и куличей пришлась на Москву и составила 44%. На втором месте расположился Санкт-Петербург, набрав 16%, на третьем — Екатеринбург (2%), на четвертом — Самара (2%). Рейтинг закрыл Мурманск, где купили 1,4% куличей от общего числа товаров», — сказано в сообщении. Также на пасхальной неделе активно покупали перепелиные и куриные яйца в Москве (40% и 44%), Санкт-Петербурге (16% и 14%) и Екатеринбурге (3% и 2%). Список лидеров закрывает Самара, набрав в каждом показателе по 2%. Ранее URA.RU сообщало, что покупка продуктов к Пасхе обойдется жителям Екатеринбурга в 659 рублей. Стоимость ингредиентов для кулича оценивается в 255—394 рубля.