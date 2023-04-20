Общественник Павлов связал вспышки африканской чумы свиней с биолабораториями на Украине

21 апреля 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

Вопрос АЧС находится на постоянном контроле в правительстве и Минсельхозе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) случилась по вине Украины с биолабораториями, действующими на территории ее страны. Об этом заявил глава общественной потребительской инициативы Олег Павлов. «Все это логически увязывается с биолабораториями, которые сегодня действуют в том числе на территории Украины. Чума может быть использована как экономическое оружие против России в связи с тем, что западные страны в открытой форме заявили о желании причинить нам экономический вред», — говорит общественник журналистам «Известия». В последнее время ситуация тревожная. По данным Россельхознадзора, на 10 апреля, с начала года выявили 30 активных вспышек АЧС: 16 — среди домашних свиней, 14 — среди диких кабанов. На постоянном контроле находится сейчас обеспечение безопасности территории РФ по вопросу АЧС. Это предмет обсуждения постоянно действующей на заседаниях противоэпизоотической комиссии правительства, заявили в Минсельхозе. Ранее в колбасе, которая была нелегально ввезена в Россию с Украины, обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС). Пограничники задержали автомобиль с мясной продукцией. Машина провозила 20 тонн колбасы, шпика и свинины. Все продукты были без маркировки. В областном Россельхознадзоре решили отправить мясо на экспертизу. В одной из проб колбасы копченой обнаружен генетический материал вируса АЧС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) случилась по вине Украины с биолабораториями, действующими на территории ее страны. Об этом заявил глава общественной потребительской инициативы Олег Павлов. «Все это логически увязывается с биолабораториями, которые сегодня действуют в том числе на территории Украины. Чума может быть использована как экономическое оружие против России в связи с тем, что западные страны в открытой форме заявили о желании причинить нам экономический вред», — говорит общественник журналистам «Известия». В последнее время ситуация тревожная. По данным Россельхознадзора, на 10 апреля, с начала года выявили 30 активных вспышек АЧС: 16 — среди домашних свиней, 14 — среди диких кабанов. На постоянном контроле находится сейчас обеспечение безопасности территории РФ по вопросу АЧС. Это предмет обсуждения постоянно действующей на заседаниях противоэпизоотической комиссии правительства, заявили в Минсельхозе. Ранее в колбасе, которая была нелегально ввезена в Россию с Украины, обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС). Пограничники задержали автомобиль с мясной продукцией. Машина провозила 20 тонн колбасы, шпика и свинины. Все продукты были без маркировки. В областном Россельхознадзоре решили отправить мясо на экспертизу. В одной из проб колбасы копченой обнаружен генетический материал вируса АЧС.