20 апреля 2023

Общественник Павлов связал вспышки африканской чумы свиней с биолабораториями на Украине

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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , свинья, домашний скот, мясопроизводство
Вопрос АЧС находится на постоянном контроле в правительстве и Минсельхозе Фото:

Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) случилась по вине Украины с биолабораториями, действующими на территории ее страны. Об этом заявил глава общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

«Все это логически увязывается с биолабораториями, которые сегодня действуют в том числе на территории Украины. Чума может быть использована как экономическое оружие против России в связи с тем, что западные страны в открытой форме заявили о желании причинить нам экономический вред», — говорит общественник журналистам «Известия».

В последнее время ситуация тревожная. По данным Россельхознадзора, на 10 апреля, с начала года выявили 30 активных вспышек АЧС: 16 — среди домашних свиней, 14 — среди диких кабанов. На постоянном контроле находится сейчас обеспечение безопасности территории РФ по вопросу АЧС. Это предмет обсуждения постоянно действующей на заседаниях противоэпизоотической комиссии правительства, заявили в Минсельхозе.

Ранее в колбасе, которая была нелегально ввезена в Россию с Украины, обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС). Пограничники задержали автомобиль с мясной продукцией. Машина провозила 20 тонн колбасы, шпика и свинины. Все продукты были без маркировки. В областном Россельхознадзоре решили отправить мясо на экспертизу. В одной из проб колбасы копченой обнаружен генетический материал вируса АЧС.

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Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) случилась по вине Украины с биолабораториями, действующими на территории ее страны. Об этом заявил глава общественной потребительской инициативы Олег Павлов. «Все это логически увязывается с биолабораториями, которые сегодня действуют в том числе на территории Украины. Чума может быть использована как экономическое оружие против России в связи с тем, что западные страны в открытой форме заявили о желании причинить нам экономический вред», — говорит общественник журналистам «Известия». В последнее время ситуация тревожная. По данным Россельхознадзора, на 10 апреля, с начала года выявили 30 активных вспышек АЧС: 16 — среди домашних свиней, 14 — среди диких кабанов. На постоянном контроле находится сейчас обеспечение безопасности территории РФ по вопросу АЧС. Это предмет обсуждения постоянно действующей на заседаниях противоэпизоотической комиссии правительства, заявили в Минсельхозе. Ранее в колбасе, которая была нелегально ввезена в Россию с Украины, обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС). Пограничники задержали автомобиль с мясной продукцией. Машина провозила 20 тонн колбасы, шпика и свинины. Все продукты были без маркировки. В областном Россельхознадзоре решили отправить мясо на экспертизу. В одной из проб колбасы копченой обнаружен генетический материал вируса АЧС.
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