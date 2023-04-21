В Екатеринбурге 50-летний водитель Volkswagen Touran сбил 14-летнюю девочку на электросамокате. В результате аварии ребенка с перелом ноги доставили в больницу. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Volkswagen Touran при выезде с прилегающей территории допустил наезд на несовершеннолетнюю на электросамокате, которая двигалась по линии тротуара. В результате ДТП девочку 14 лет с переломом левой ноги доставили в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла примерно в 14 часов 22 апреля возле дома № 100 на улице 8 Марта. По словам водителя, при выезде со двора он остановился пропустить машины, а как начал движение не увидел ребенка.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 3 апреля напротив ТЦ «Дирижабль» сбили ребенка на электросамокате. По словам очевидцев, за рулем корейского кроссовера «Киа» была женщина.
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