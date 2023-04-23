Свердловчанам раскрыли, как долго в регионе продержится теплая погода

Метеоролог Пулин: в Свердловской области теплая погода будет до 26 апреля

24 апреля 2023 в 06:58 Размер текста - 17 +

Теплая погода в Свердловской области будет до 26 апреля, считает метеоролог Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области теплая погода прогнозируется с 24 по 26 апреля, а затем в регион придет похолодание. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин. «Адвекция тепла в регион продлится около трех дней, в течение которых среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 5-8 градусов. Интерес представляет циклон, расположенный над Черным морем. Прогнозируется, что к среде циклон дойдет до Урала и на регион распространится холод», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В городах Свердловской области метеоролог днем 24 апреля прогнозирует температуру от +9 до +20 градусов. В Екатеринбурге будет переменная облачность и возможен небольшой дождь, температура от +14 до +16 градусов, считает Пулин.

В Свердловской области теплая погода прогнозируется с 24 по 26 апреля, а затем в регион придет похолодание. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин. «Адвекция тепла в регион продлится около трех дней, в течение которых среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 5-8 градусов. Интерес представляет циклон, расположенный над Черным морем. Прогнозируется, что к среде циклон дойдет до Урала и на регион распространится холод», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В городах Свердловской области метеоролог днем 24 апреля прогнозирует температуру от +9 до +20 градусов. В Екатеринбурге будет переменная облачность и возможен небольшой дождь, температура от +14 до +16 градусов, считает Пулин.