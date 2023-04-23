23 апреля 2023

Свердловчанам раскрыли, как долго в регионе продержится теплая погода

Метеоролог Пулин: в Свердловской области теплая погода будет до 26 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Теплая погода в Свердловской области будет до 26 апреля, считает метеоролог Фото:

В Свердловской области теплая погода прогнозируется с 24 по 26 апреля, а затем в регион придет похолодание. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин.

«Адвекция тепла в регион продлится около трех дней, в течение которых среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 5-8 градусов. Интерес представляет циклон, расположенный над Черным морем. Прогнозируется, что к среде циклон дойдет до Урала и на регион распространится холод», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В городах Свердловской области метеоролог днем 24 апреля прогнозирует температуру от +9 до +20 градусов. В Екатеринбурге будет переменная облачность и возможен небольшой дождь, температура от +14 до +16 градусов, считает Пулин.

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В Свердловской области теплая погода прогнозируется с 24 по 26 апреля, а затем в регион придет похолодание. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин. «Адвекция тепла в регион продлится около трех дней, в течение которых среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 5-8 градусов. Интерес представляет циклон, расположенный над Черным морем. Прогнозируется, что к среде циклон дойдет до Урала и на регион распространится холод», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В городах Свердловской области метеоролог днем 24 апреля прогнозирует температуру от +9 до +20 градусов. В Екатеринбурге будет переменная облачность и возможен небольшой дождь, температура от +14 до +16 градусов, считает Пулин.
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