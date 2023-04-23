«Ренова» отказалась снимать кандидатов с выборов в Екатеринбурге

24 апреля 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Виктор Маслаков обсуждал свои кандидатуры с мэрией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Маслаков, представляющий интересы ГК «Ренова», отказался снимать своих кандидатов с выборов в гордуму Екатеринбурга. Об этом его якобы просил доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев, который по заданию шефа формировал новый список кандидатов-одномандатников, рассказал URA.RU источник. Маслаков ведет в гордуму четырех кандидатов. В Академическом районе (вотчина «Реновы») его команда поддержит действующего депутата Михаила Матеева (пока не заявился на праймериз «Единой России») и, вероятно, Юлию Москалеву — сотрудника ГКБ №40. В Ленинском округе №13 «Ренова» поведет депутата Александру Журавлеву (изначально рассматривался экс-вице-мэр Евгений Архипов, которому поход во власть заблокировал лично Куйвашев), а в округе №12 — директора элитной гимназии №5 Галину Панькову. Хазеев же видит на этой территории депутата Виталия Чачина из фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Новость по теме Куйвашев в последний момент утвердил схему новой власти в Екатеринбурге Дозвониться до самого Маслакова к моменту публикации не удалось. Хазеев со СМИ не общается. Как писало URA.RU, ранее такие же отказы, как Маслаков, озвучили другие свердловские миллиардеры. Они якобы объяснили руководству региона, что ранее уже обо всем договорились с мэром Алексеем Орловым — еще до того, как Куйвашев забрал у него мандат на ведение кампаний в округах, и что снимать кандидатов, уже настроившихся работать в гордуме в интересах губернатора, неправильно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Маслаков, представляющий интересы ГК «Ренова», отказался снимать своих кандидатов с выборов в гордуму Екатеринбурга. Об этом его якобы просил доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев, который по заданию шефа формировал новый список кандидатов-одномандатников, рассказал URA.RU источник. Маслаков ведет в гордуму четырех кандидатов. В Академическом районе (вотчина «Реновы») его команда поддержит действующего депутата Михаила Матеева (пока не заявился на праймериз «Единой России») и, вероятно, Юлию Москалеву — сотрудника ГКБ №40. В Ленинском округе №13 «Ренова» поведет депутата Александру Журавлеву (изначально рассматривался экс-вице-мэр Евгений Архипов, которому поход во власть заблокировал лично Куйвашев), а в округе №12 — директора элитной гимназии №5 Галину Панькову. Хазеев же видит на этой территории депутата Виталия Чачина из фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Дозвониться до самого Маслакова к моменту публикации не удалось. Хазеев со СМИ не общается. Как писало URA.RU, ранее такие же отказы, как Маслаков, озвучили другие свердловские миллиардеры. Они якобы объяснили руководству региона, что ранее уже обо всем договорились с мэром Алексеем Орловым — еще до того, как Куйвашев забрал у него мандат на ведение кампаний в округах, и что снимать кандидатов, уже настроившихся работать в гордуме в интересах губернатора, неправильно.